Simbol Mađarske izazvao podsmijeh: Podigli spomenik pa ga odmah maknuli, jasno je zašto

Autorica projekta, dogradonačelnica Hajnalka Nyárs, priznala je da je spomenik izazvao sasvim neočekivane reakcije, no ustvrdila je da organizatori prilikom izrade nisu "vidjeli ono što su drugi odmah vidjeli". Za RTL Híradó rekla je da je svatko slobodan u umjetničkom djelu vidjeti ono što mu sugerira vlastita mašta.