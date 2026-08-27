"krilati falus"
Simbol Mađarske izazvao podsmijeh: Podigli spomenik pa ga odmah maknuli, jasno je zašto
Neobičan drveni spomenik koji je trebao obilježiti 500. obljetnicu Mohačke bitke postao je predmet sprdnje u Mađarskoj nakon što su građani u njemu prepoznali – "krilati falus".
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Spomenik je postavljen u gradu Devecseru 20. kolovoza, na mađarski nacionalni praznik, a trebao je predstavljati Turula, mitsku mađarsku pticu raširenih krila i kacige na glavi. Umjesto toga, fotografije su se brzo proširile društvenim mrežama, a javnost je u drvenoj skulpturi vidjela nešto sasvim drugo.
Autorica projekta, dogradonačelnica Hajnalka Nyárs, priznala je da je spomenik izazvao sasvim neočekivane reakcije, no ustvrdila je da organizatori prilikom izrade nisu "vidjeli ono što su drugi odmah vidjeli". Za RTL Híradó rekla je da je svatko slobodan u umjetničkom djelu vidjeti ono što mu sugerira vlastita mašta.
Sve je napravljeno u samo jednom danu
Prema riječima dogradonačelnice, projekt je realiziran nevjerojatno brzo. O dizajnu spomenika raspravljalo se još 19. kolovoza, a već sljedećeg dana svečano je otkriven. Organizatori su pritom organizirali i blagoslov svećenika, program za djecu i ostale sadržaje kojima se obilježavaju ovakve svečanosti, piše Daily News Hungary.
Spomenik je, očekivano, vrlo brzo postao internetski hit.
Skulptura je trebala biti posvećena mađarskim, češkim, hrvatskim, srpskim i ostalim vojnicima koji su poginuli boreći se na Mohačkom polju.
Petstota obljetnica
Mohačka bitka odigrala se 29. kolovoza 1526. godine, kad je osmanska vojska predvođena sultanom Sulejmanom Veličanstvenim porazila vojsku ugarsko-češkog kralja Ludovika II.
Kralj je nakon poraza poginuo, a bitka je označila početak sloma srednjovjekovne Ugarske. Veliki dijelovi zemlje potom su više od 150 godina bili pod osmanskom vlašću.
Zbog toga se Mohačka bitka smatra jednom od ključnih prekretnica u mađarskoj povijesti. Ove se godine obilježava njezina 500. obljetnica, a u Mohaču se tijekom cijelog tjedna održavaju brojne komemoracije i kulturna događanja. U subotu je predviđena velika ceremonija i povijesna rekonstrukcija bitke.
Gradonačelnik tvrdi da spomenik nije ni vidio
Bizarna priča dobila je još jedan neobičan nastavak kada je gradonačelnik Devecsera Gábor Ferenczi izjavio da spomenik navodno nije vidio ni prije ni nakon postavljanja, pišu mađarski mediji.
U međuvremenu je skulptura uklonjena u utorak, samo nekoliko dana nakon što je izazvala buru na internetu. Prema RTL Híradó, neki su posjetitelji čak doputovali u Devecser samo kako bi je vidjeli.
Dogradonačelnica Nyárs pokušala je situaciju gledati s pozitivne strane. Poručila je da je i negativan publicitet ipak publicitet te da bi joj bilo drago ako je kontroverza privukla turiste u grad.
No, lokalno stanovništvo nije bilo jednako blagonaklono. Pojavili su se i pozivi da podnese ostavku ili da bude smijenjena.
Zanimljivo je i da je skulpturu besplatno izradio gradonačelnik obližnjeg grada Bodorfa.
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