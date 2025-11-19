Počelo suđenje za tragičan požar u noćnom klubu u Sjevernoj Makedoniji

Klub je bio prepun, otprilike 650 ljudi, a istraga je otkrila nekoliko sigurnosnih propusta i korupciju: bili su prekršeni svi propisi koji se odnose na rad noćnog kluba, prema tužiteljstvu, koje je ukazalo na nedovoljno aparata za gašenje požara i izlaza u nuždi, kao i na krivotvorene dozvole.