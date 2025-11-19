Počelo suđenje za tragičan požar u noćnom klubu u Sjevernoj Makedoniji

Suđenje za pogibiju 63 ljudi u požaru u noćnom klubu u Sjevernoj Makedoniji počelo je u srijedu ujutro uz prisutnost mnogih ožalošćenih obitelji i prijatelja.
Požar je izbio u noći s 15. na 16. ožujka na hip-hop koncertu u Pulseu, malom noćnom klubu u Kočanima, stotinjak kilometara od Skoplja.
Klub je bio prepun, otprilike 650 ljudi, a istraga je otkrila nekoliko sigurnosnih propusta i korupciju: bili su prekršeni svi propisi koji se odnose na rad noćnog kluba, prema tužiteljstvu, koje je ukazalo na nedovoljno aparata za gašenje požara i izlaza u nuždi, kao i na krivotvorene dozvole.
Među 35 osoba na optuženičkoj klupi su bivši ministri, tri bivša gradonačelnika Kočana, vlasnik noćnog kluba, građevinski inspektori i zaštitari, a morat će odgovarati za "teška kaznena djela protiv javne sigurnosti".
U sudnici namijenjenoj za velika suđenja, smještenoj u najvećem zatvoru u zemlji oko 15 kilometara od središta Skoplja, u srijedu ujutro je bila velika gužva.
"Sve će se poduzeti kako bi se osiguralo da se ovo suđenje odvija glatko. Ne možemo reći koliko će trajati, nitko to ne može znati. Molim za disciplinu, zato što svi želimo postići pravdu", rekla je sutkinja Dijana Gruevska Ilievska na početku suđenja nešto prije 10 sati.
Obitelji žrtava već gotovo osam mjeseci prosvjeduju svakoga tjedna zahtijevajući pravdu. U subotu se u Skoplju okupilo nekoliko tisuća ljudi kako bi ih podržali. Noseći fotografije žrtava, marširali su do zgrade suda i skandirali "Pravda za Kočane" i "Bilo tko bi mogao biti idući".
"Želimo da se izloži svaka činjenica, da se istraži svaka odgovornost, bila ona i neugodna", rekla je Rozeta Djamova, sestra jedne žrtve.
"Želimo da istina izađe na vidjelo. Želimo znati gdje je bilo nemara, tko nije reagirao, koje su institucije zakasnile, tko je to trebao spriječiti, a nije", dodala je Natalija Gjorgjieska, supruga pjevača koji je nastupao te večeri i poginuo u požaru.
"Dugo i složeno"
Predsjednica Kaznenog suda Daniela Dimovska, glavni državni odvjetnik Ljupčo Kocevski i predsjednik odvjetničke komore Ljubomir Mihajlovski, založili su se za brz i učinkovit postupak na prošlotjednoj konferenciji za medije.
Suđenje počinje nakon što su u najnovijem izvješću EU-a o Sjevernoj Makedoniji istaknuta ograničenja pravosudnog sustava u toj zemlji. U izvješću se navodi da na učinkovitost pravosuđa "utječe produljeno trajanje postupaka i veliki zaostatak u rješavanju slučajeva". "Trajanje postupaka povećalo se za gotovo sve kategorije slučajeva", upozorava se.
Obitelji i stručnjaci strahuju da bi se slučaj mogao povlačiti dugi niz godina.
"S obzirom na broj optuženika, tužitelja, svjedoka te dokumenata sadržanih u optužnici, suđenje će biti dugo i složeno, to je sigurno", rekao je Darko Avramovski iz koalicije nevladinih organizacija specijaliziranih za pravosuđe Blue Print Group.
"Proces se mora provoditi profesionalno, bez populizma i uz strogo pridržavanje pravnih standarda. Ono što javnost s pravom očekuje nije samo brzina, već i visokokvalitetan postupak praćen dokazima i pravnim argumentima", poručuje.
