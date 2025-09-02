VIDEO / Pogledajte kako je izgledao policijski napad na studente u Novom Sadu nakon mirnog prosvjeda

Nakon komemorativne šetnje Novosađana i odavanja počasti stradalima u padu nadstrešnice, nešto poslije 22 sata u kampus Sveučilišta u Novom Sadu stiglo je nekoliko policijskih vozila. Policija je napala dio okupljenih, a prema nekim navodima koristila je i šok-bombe.
Oglas
Intervencija specijalne policije u opremi za razbijanje prosvjeda dogodila se kod DIF-a.
Policajci su od tamo doslovno krenuli u potjeru za ljudima kroz grad – bez ikakvog razloga.
"Cilj je samo izazvati strah, ništa drugo", navodi se u objavi na društvenim mrežama.
Mediji i građani na mrežama izvještavali su kako je policija bez povoda progonila ljude i ponašala se vrlo agresivno, piše Nova.rs.
Policija je sa novosadskog DIF-a krenula bukvalno da ganja ljude kroz grad.— Studenti Elektronskog fakulteta u Nišu u blokadi (@elfakublokadi) September 1, 2025
Bez razloga.
Cilj je strah i ništa drugo. pic.twitter.com/g8I6b7PUXB
Dok su se vraćali s komemorativne šetnje, studenti i građani prišli su DIF-u, gdje ih je dočekalo nekoliko vodova žandarmerije i policije. Oni su upotrijebili šok-bombe i palice kako bi potisnuli okupljene do sveučilišnog kampusa.
Vraćajući se sa komemorativne šetnje, građani i studenti su prišli DIF-u, odakle je izašlo nekoliko vodova žandarmerije i policije koji su upotrebili šok bombe i pendreke kako bi potisnuli građane do univerzitetskog kampusa. pic.twitter.com/WmdLsXCjsL— Autonomija Info (@autonomijandnv) September 1, 2025
Pretpostavlja se da je policija prema kampusu krenula nakon odavanja počasti stradalima na željezničkom kolodvoru.
Policija je potom ušla u krug Sveučilišta.
Policija u Novom Sadu je ušla u kampus. pic.twitter.com/64ZtQwAKoE— Razglas news (@razglasnews) September 1, 2025
Studenti Medicinskog fakulteta objavili su kako je kampus potpuno opkoljen policijskim kordonima.
Oko sat vremena kasnije, prema izvještaju reporterke N1, policija se ipak povukla iz kampusa.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas