koristili i šok bombe

VIDEO / Pogledajte kako je izgledao policijski napad na studente u Novom Sadu nakon mirnog prosvjeda

Nova.rs
02. ruj. 2025. 07:11
Srbija
Nakon komemorativne šetnje Novosađana i odavanja počasti stradalima u padu nadstrešnice, nešto poslije 22 sata u kampus Sveučilišta u Novom Sadu stiglo je nekoliko policijskih vozila. Policija je napala dio okupljenih, a prema nekim navodima koristila je i šok-bombe.

Intervencija specijalne policije u opremi za razbijanje prosvjeda dogodila se kod DIF-a.

Policajci su od tamo doslovno krenuli u potjeru za ljudima kroz grad – bez ikakvog razloga.

"Cilj je samo izazvati strah, ništa drugo", navodi se u objavi na društvenim mrežama.

Mediji i građani na mrežama izvještavali su kako je policija bez povoda progonila ljude i ponašala se vrlo agresivno, piše Nova.rs.

Dok su se vraćali s komemorativne šetnje, studenti i građani prišli su DIF-u, gdje ih je dočekalo nekoliko vodova žandarmerije i policije. Oni su upotrijebili šok-bombe i palice kako bi potisnuli okupljene do sveučilišnog kampusa.

Pretpostavlja se da je policija prema kampusu krenula nakon odavanja počasti stradalima na željezničkom kolodvoru.

Policija je potom ušla u krug Sveučilišta.

Studenti Medicinskog fakulteta objavili su kako je kampus potpuno opkoljen policijskim kordonima.

Oko sat vremena kasnije, prema izvještaju reporterke N1, policija se ipak povukla iz kampusa.

Teme
Novi Sad Srbija studentski prosvjedi

