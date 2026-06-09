Glavina: Hrvatska s dva milijuna eura sufinancira sportske objekte Hrvata u BiH

"Na ovaj način na najljepši i najbolji mogući način prikazati važnost sporta i pomoći u razvoju sporta u Bosni i Hercegovini... i na određeni način da vratimo dug. To planiramo raditi u budućnosti svim našim sportašicama i sportašima hrvatskog porijekla koji su s ovih područja, a sastavni su i neizostavni dio velikih hrvatskih sportskih uspjeha", rekao je ministar.