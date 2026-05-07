Potencijalni kupac NIS-a preko firme u blokadi pokušao preuzeti Podravku?
Ranko Mimović, za kojeg Reuters piše da preko svoje kompanije “Senator Two” želi kupiti ruski udio u Naftnoj industriji Srbije (NIS), posljednjih je godina imao više poslovnih pothvata u regiji, a u Sloveniji je čak bio prvostupanjski osuđen na 12 godina zatvora, no ta je presuda srušena i sudski postupak vraćen na početak, piše Nedeljnik.
Reuters je, naime, objavio da se u utrci za ruski dio kapitala u NIS-u pojavio još jedan potencijalni kupac – Ranko Mimović, koji je poznatoj svjetskoj agenciji potvrdio da je preko svoje kompanije “Senator Two”, registrirane u Subotici, ponudio dvije milijarde eura za suvlasništvo u najvećoj domaćoj naftnoj kompaniji, podsjeća Nedeljnik.
Pokušaj preuzimanja Podravke preko tvrtke u blokadi
Domaći i regionalni mediji Mimovića su, kako prenosi Nedeljnik, prvi put “upoznali” 2010. godine, kada je Kurir njegovu izjavu da je došao do paketa dionica u Podravki naslovio tvrdnjom da će poznata hrvatska kompanija postati srpska.
Kako je prenio portal Vesti.rs, Mimović, “biznismen iz Srbije i predsjednik grupacije Fia”, izjavio je za Kurir da mu je kupnjom tvrtke “Fima Ami”, registrirane na Malti, pripalo 10,6 posto Podravkinih dionica, ali “da se na tome neće zaustaviti”.
Portal B92 tada je prenio pisanje Jutarnjeg lista da je vrijednost koju je “Fia” spremna investirati u dionice Podravke iznosila 400 milijuna kuna (55 milijuna eura), a ta sredstva trebala su biti iskorištena za servisiranje dugova Podravke prema mađarskoj OTP banci i drugim vjerovnicima.
Samo nekoliko dana nakon što su se pojavile informacije o Podravkinim dionicama, hrvatski Večernji list objavio je da je Mimovićev “Fia invest” “u ozbiljnim poslovnim teškoćama” te da je u blokadi dulje od 200 dana zbog duga od 160.000 eura.
Suđenja u Sloveniji
Mediji ponovno “otkrivaju” Mimovića 2014. godine, ovoga puta u Sloveniji, gdje je u međuvremenu postao vlasnik cestarske kompanije “Cestno podjetje Ljubljana” (CPL).
Kompanija je završila u stečaju, a Mimović je osuđen na dvije godine zatvora i novčanu kaznu od gotovo 100.000 eura. Kako su tada pisale slovenske Finance, pred sudom je priznao krivnju za prijevaru tešku 2,2 milijuna eura. Optužnica je njega i bivšeg direktora CPL-a teretila da su izvukli novac od podizvođača tvrdeći da će tim sredstvima “spasiti CPL”.
Mimović je u Sloveniji poznat i po tome što je podnio prijavu protiv gradonačelnika Ljubljane Zorana Jankovića te tvrdio da je Janković od njega tražio mito.
Kako je prenio portal Reporter.si pozivajući se na Delo, Mimović je tvrdio da je Janković tražio 10 posto od svakog posla koji njegove cestarske tvrtke ugovore s Gradom Ljubljanom. Janković je u međuvremenu dobio oslobađajuće presude za optužbe za korupciju i utaju poreza u nekoliko velikih sudskih procesa.
Godine 2017. Ranko Mimović prvostupanjski je osuđen na čak 12 godina zatvora zbog dodatnih prijevara i pranja novca, no Viši sud u Sloveniji 2018. ukinuo je tu presudu i vratio predmet na ponovno odlučivanje, zabilježio je Dnevnik.si.
