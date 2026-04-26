Gdje ide hrvatska desnica? Doveli MAGA obožavatelje Vučića da im govore o podjeli Bosne

Brian Brown je poznat po tome što je nedavno boravio u Srbiji i podržao srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića
U središtu Zagreba jučer i prekjučer su se na Tradfestu – okupljanju političara tradicionalnih i konzervativnih uvjerenja čiji je glavni organizator u Hrvatskoj udruga Vigilare – među ostalima okupili Nino Raspudić, Nikola Grmoja, Ivan Penava i brojni drugi s desnice, ali i predstavnici MVEP-a, te američke organizacije MAGA Donalda Trumpa, u čije ime je na skupu bio i jedan od Trumpovih ideologa, Brian Brown, čelnik Međunarodne organizacije za obitelj, piše Novi list.
Veliki podržavatelj Vučića
On je poznat po tome što je nedavno boravio u Srbiji i podržao srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, a na skupu u Zagrebu među ostalim je tema bila i budućnost BiH, pri čemu se baratalo kartom BiH koja je podijeljena između Hrvatske i Srbije, odnosno Republike Srpske.
Tema je doslovno nosila naslov "BiH: neuspjela država i nužnost trećeg hrvatskog entiteta", a u danima prije same konferencije na to su reagirali brojni bošnjački mediji tvrdeći da je nedopustivo da se u središtu Zagreba zaziva unutarnji preustroj i teritorijalna reorganizacija BiH.
Linija Banja Luka-Beograd-Washington?
Prema pisanju medija, na skupu je bio i Domagoj Knežević, posebni savjetnik ministra vanjskih poslova Gordana Grlića Radmana, a u jednoj od izjava za medije čelnik Mosta Nikola Grmoja rekao je kako ne se treba slagati sa svim izrečenim na skupu, ali svejedno može doći čuti što se na skupu govori.
Osim udruge Vigilare, među organizatorima je bila i udruga Ordo Iuris Hrvatska, uz podršku američkog think tanka Heritage Foundation, bliskog Donaldu Trumpu, a dokazuje li ovakav skup da je politika američkog predsjednika Donalda Trumpa sukladna politici onih, kao što su Banja Luka i Beograd, koji žele Bosnu i Hercegovinu podijeliti između istoka i zapada, bit će vjerojatno tema narednih dana kad se u Dubrovniku na summitu Triju mora susreću čelnici hrvatske Vlade i SAD-a.
