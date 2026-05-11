Potres u susjedstvu, osjetio se i u Hrvatskoj: "Nije bio jak, ali smo ga osjetili"

Potres jačine 3,4 stupnja po Richteru pogodio je u ponedjeljak oko 10 sati ujutro Crnu Goru, a osjetio se i u Hrvatskoj.
Epicentar potresa bio je 55 kilometara zapadno od Podgorice i 15 kilometara sjeveroistočno od Herceg Novog, na dubini od sedam kilometra, a osjetio se i u Trebinju, kao i u Dubrovniku i okolici.
"Nije bio jak, ali smo ga osjetili", napisao je jedan korisnik EMSC-a. U Hrvatskoj se potres osjetio u Dubrovniku, Mokošici, Cavtatu i Ćilipima. "Udarilo kratko, zdrmalo na sekundu."
#Earthquake 28 km SE of #Trebinje (Bosnia & Herzegovina) 17 min ago (local time 11:59:22). Updated map - Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyewitnesses. Share your experience via:— EMSC (@LastQuake) May 11, 2026
