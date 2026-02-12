Oglas

Jakov Milatović

Crnogorci podijeljeni oko neradne nedjelje: Hoće li postići kompromis?

Hina
12. velj. 2026. 10:34
Montenegro's President Jakov Milatovic addresses media as he arrives to attend the EU Western Balkans summit ahead of the European Council in Brussels
Inicijativa crnogorskog predsjednika Jakova Milatovića da se neradna nedjelja definira kao ustavna kategorija teško može dobiti potrebnu dvotrećinsku većinu u parlamentu, kažu stručnjaci.

Ustavni sud Crne Gore krajem siječnja ukinuo je odredbu Zakona o unutrašnjoj trgovini, kojom je bila propisana zabrana rada nedjeljom i u dane praznika, uz obrazloženje da je prekršena sloboda poduzetništva i princip jednakosti pred zakonom. 

Crnogorski predsjednik Jakov Milatović je nakon ove odluke pokrenuo inicijativu za izmjenu Ustava, navodeći da je to jedini način da se trajno zaštiti neradna nedjelja. Za to je, međutim, potrebna dvotrećinska većina u parlamentu do koje neće biti lako doći. 

Crnogorsko društvo podijeljeno po pitanju rada nedjeljom i potrebno je pronaći kompromisno rješenje koje će uvažiti činjenicu da je Crna Gora turistička zemlja, ali i pravo zaposlenih u trgovini na slobodan dan, kazao je ekonomski analitičar Davor Dokić.

Socijalni savjet, koji čine predstavnici crnogorske vlade sindikata i poslodavaca, preporučio je da se omogući rad po jedne prodavaonice iz svakog trgovačkog lanca u svakoj crnogorskoj općini nedjeljom u jednoj smjeni, uz uvećanje dnevnice od 80 posto i slobodan naredni vikend za zaposlene.

Crnogorska unija poslodavaca smatra da rješenje treba tražiti kroz socijalni dijalog, dok je potpredsjednik vlade i ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj pozvao trgovce da ne započinju rad nedjeljom do donošenja konačnog, ustavno usklađenog rješenja.

Jakov Milatović Prava radnika Socijalni dijalog Trgovina Ustavni sud Crne Gore Zabrana rada nedjeljom

