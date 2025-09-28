Tko je SDS-ov kandidat koji želi postati Dodikov nasljednik?

Srpska demokratska stranka (SDS) predložila je u nedjelju kandidata za predsjednika Republike Srpske (RS) i pokušat će okupiti cijelu oporbu nasuprot vladajućem Savezu nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) razriješenog čelnika srpskog entiteta u BiH Milorada Dodika.
Profesor elektrotehnike
Stranački vrh je za kandidata na prijevremenim izborima krajem studenoga imenovao profesora na Elektrotehničkom fakultetu u Banjaluci Branka Blanušu.
Privremeni šef SDS-a Jovica Radulović je najavio da će uskoro razgovarati sa svim oporbenim strankama kako bi osigurao njihovu potporu Blanuši kao zajedničkom kandidatu.
Glasnogovornik SNDS-a Radovan Kovačević rekao je da je Blanuša "fin čovjek", ali da je jasno da su SDS i oporba zapravo tražili kandidata koji "nema problem izgubiti izbore".
Prema neslužbenim informacijama, SNDS bi kao kandidata mogao predložiti ministra unutarnjih poslova RS-a Sinišu Karana.
Prijevremeni izbori 23. studenog
Političke stranke se za izbore mogu prijaviti do ponedjeljka, a kandidate istaknuti do 14. listopada.
Prijevremeni izbori za predsjednika RS-a trebali bi se održati 23. studenog, nakon što je Milorad Dodik razriješen dužnosti pošto je osuđen na godinu dana zatvora i šest zabrane političkog djelovanja zbog nepoštivanja odluka visokog međunarodnog predstavnika Christiana Schmidta.
