Tko je SDS-ov kandidat koji želi postati Dodikov nasljednik?

Hina
28. ruj. 2025. 19:37
Dejan Rakita/PIXSELL

Srpska demokratska stranka (SDS) predložila je u nedjelju kandidata za predsjednika Republike Srpske (RS) i pokušat će okupiti cijelu oporbu nasuprot vladajućem Savezu nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) razriješenog čelnika srpskog entiteta u BiH Milorada Dodika.

Profesor elektrotehnike

Stranački vrh je za kandidata na prijevremenim izborima krajem studenoga imenovao profesora na Elektrotehničkom fakultetu u Banjaluci Branka Blanušu.

Privremeni šef SDS-a Jovica Radulović je najavio da će uskoro razgovarati sa svim oporbenim strankama kako bi osigurao njihovu potporu Blanuši kao zajedničkom kandidatu.

Glasnogovornik SNDS-a Radovan Kovačević rekao je da je Blanuša "fin čovjek", ali da je jasno da su SDS i oporba zapravo tražili kandidata koji "nema problem izgubiti izbore".

Prema neslužbenim informacijama, SNDS bi kao kandidata mogao predložiti ministra unutarnjih poslova RS-a Sinišu Karana.


Prijevremeni izbori 23. studenog

Političke stranke se za izbore mogu prijaviti do ponedjeljka, a kandidate istaknuti do 14. listopada.

Prijevremeni izbori za predsjednika RS-a trebali bi se održati 23. studenog, nakon što je Milorad Dodik razriješen dužnosti pošto je osuđen na godinu dana zatvora i šest zabrane političkog djelovanja zbog nepoštivanja odluka visokog međunarodnog predstavnika Christiana Schmidta

