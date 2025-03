Profesor iz Beograda za N1: Ovo je kritičan trenutak. Nije pitanje hoće li Vučić pasti, pitanje je kad će pasti

Podijeli :

REUTERS/Marko Djurica/ilustracija

Studenti u Srbiji organiziraju masovni prosvjed u subotu u Beogradu te će još jednom pozvati vlast Aleksandra Vučića na nužne promjene u društvu. Svjesni su da će ih se u tome pokušati spriječiti na sve moguće načine, ali nisu zabrinuti, imaju jasan cilj.

O tome nam je pobliže govorio profesor beogradskog Fakulteta političkih nauka (FPN) Zoran Stojiljković.

“Ovo je kritičan trenutak”, započeo je pa nastavio:

Studenti iz cijele Srbije na putu prema Beogradu, objavljeno kad počinje veliki prosvjed

“Nikad nije bilo trajnijeg i masovnijeg prosvjeda otkako je Vučić na vlasti. A ono što ga brine jest da prosvjed ima narodni karakter. Inače prosvjeduju ponajprije građani urbanijih dijelova zemlje, no ovaj put su se pobunili svi slojevi društva, iz svih krajeva Srbije. Od studenata, umirovljenika, poljoprivrednika, akademskih građana… Svi su dobili dojam da vlast nema volju preuzeti odgovornost za stanje u društvu, a to je postalo posebno jasno nakon pada nadstrešnice u Novom Sadu i pogibije 15 ljudi. Svim silama nastavljaju štititi koruptivne kanale.”

Vučić kupuje vrijeme

Uvjeren je Stojiljković da nije upitno hoće li Vučić pasti nego kad će se to dogoditi.

“On sad kupuje vrijeme u nadi da će ponovno nekakvim manevrima uspjeti ostati gdje jest, ali samo je pitanje kad će otići. I na koji način. Nadam se da će prepoznati trenutak i povući se dostojanstveno, bez nasilja, no sve ono što je pokazivao gotovo 13 godina sugerira da će se boriti za svoju poziciju do posljednjeg trenutka”, smatra naš sugovornik.

Ne isključuje moguće nerede tijekom prosvjeda u Beogradu.

“Vidjet ćemo hoće li vlast ići na provokaciju ili će pustiti normalno održavanje skupa, a potom krene u njegovo obezvređivanje. Rizik za nerede je velik, ali moguće da će policija samo štititi ključne institucije, kako ih prosvjednici ne bi “zauzeli”. Također, očekujem da će prosvjednici pokazati odlučnost i da će sve proći mirno.”

Vučić ima sve odlike diktatora

Naravno, svjestan je i da ne ovisi taj “mirni” dio isključivo o njima, što potvrđuju traktori u Beogradu, kamp u Pionirskom parku, blokiranje zgrade N1…

FOTO, VIDEO / Kordon traktora oko kampa “studenata koji žele učiti” u Beogradu, vozači im trube od ranog jutra

“Gledajte, Vučić ima sve odlike diktatora. To znači da zna kad treba biti popustljiv i miran, ali ako osjeća da gubi poziciju, tad je spreman na sve. Zato ima više povjerenja u “batinaše” i tzv. paramilitantne skupine nego u policiju. Ako dođe do nasilja, a to se može dogoditi samo ako on da mig, potvrdit će da više ne zna na koji bi drugi način uspio zadržati kontrolu. Ako ne dođe do nasilja, to će pokazati da Vučić smatra kako ima još aduta u rukavu. Svakako, ovo mu je najveći izazov otkako je na vlasti”, izjavio je profesor.

Vučića krivi za to da je doveo Srbiju do stanja duboko kriminaliziranog i koruptivnog društva, što se više ne može ignorirati.

Kap je prelila čašu, nema povratka

“Jednostavno, kap je prelila čašu i nema povratka. Zato i kažem, samo je pitanje kad će režim pasti. Iako se Vučić trudi prebaciti pažnju na Republiku Srpsku, povremeno na Hrvatsku, Crnu Goru i Kosovo, ništa od toga mu više ne uspijeva. Nema više prostora.”

Ipak, Stojiljković ne vidi konkretnu osobu ili osobe iz oporbe kao nekoga tko će naslijediti Vučića.

VIDEO / Vreće s kamenjem na beogradskim ulicama, policija ne brine: “Ima ih posvuda” FOTO, VIDEO / Stotinjak muškaraca blokiralo ulaz na N1 u Beogradu, među njima i novosadski dužnosnici

“Upravo na to on i računa. Zna da nije lako doći do promjena demokratskim putem. Također, nije nevješt i ne smije ga se podcijeniti. Zna kako manevrirati, dobar je s Moskvom, Washingtonom i Bruxellesom. Pokazivao je to i u prošlosti. Samo, nikad se nije suočio s ovime što će svoj vrhunac dosegnuti u Beogradu. Svakako, ono što će se dogoditi, utjecat će na sve zemlje u regiji, u to nema sumnje.”

Kritizirao je Zapad jer štiti svoje interese i ne želi se izjasniti oko onoga “što im se događa pred očima”.

“Zbog svih tih interesa ne postoji jasna podrška oporbi ili kritika Vučiću. Postavlja se pritom jako licemjerno.”

U konačnici, Zoran Stojiljković je optimist.

“Svi ovi mjeseci su doveli do promjene svijesti i znate kako se kaže, na mladima svijet ostaje. A da bi budućnost bila dobra, potrebno je postaviti temelje u sadašnjosti. Mladi znaju što ne žele i mislim da će s vremenom doći do onoga što žele. A to bi u budućnosti trebalo značiti bolju Srbiju. Samo, nadam se da će sutra sve proći mirno, to prvo…”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Tomislav Klauški o prosvjedima u Srbiji: Ponovno, Amerika se postavila na krivu stranu povijesti Hoće li Zlata Đurđević naslijediti Radovana Dobronića? “Političke okolnosti se nisu promijenile”