Racije u Hrvatskoj i Sloveniji: Brendovi kućanskih aparata prodavani po sumnjivim cijenama?

Drago mi je što je međunarodna suradnja protekla iznimno glatko i učinkovito jer to potvrđuje našu spremnost i sposobnost za usklađeno djelovanje na razini cijele Europske unije. Takva suradnja jača ulogu i učinkovitost nacionalnih tijela za zaštitu tržišnog natjecanja, što je temeljni cilj Direktive ECN+”, izjavio je direktor AVK-a Andrej Matvoz za Forbes Slovenija.