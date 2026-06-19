AVK i AZTN
Racije u Hrvatskoj i Sloveniji: Brendovi kućanskih aparata prodavani po sumnjivim cijenama?
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja Slovenije (AVK) je na zahtjev hrvatske Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN), provela nenajavljenu pretragu prostorija ljubljanske tvrtke Candy Hoover koja je povezana s hrvatskom tvrtkom Haier Croatia. Sumnja se na ograničavanje slobodnog određivanja cijena
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Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja Slovenije (AVK) je na zahtjev hrvatske Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN), provela nenajavljenu pretragu prostorija ljubljanske tvrtke Candy Hoover zbog sumnje da je zajedno s hrvatskim društvom Haier Croatia ograničavala veleprodajne trgovce u slobodnom određivanju cijena kućanskih aparata marke Candy, Hoover i Haier.
"AVK je, temeljem naloga Okružnog suda u Ljubljani i zahtjeva AZTN-a, provela pretragu u tvrtki Candy Hoover u Ljubljani. Prvi put u povijesti AVK-a pretraga je u Sloveniji provedena istodobno s pretragom u drugoj državi članici Europske unije i na temelju zahtjeva tijela za zaštitu tržišnog natjecanja druge države članice.
Drago mi je što je međunarodna suradnja protekla iznimno glatko i učinkovito jer to potvrđuje našu spremnost i sposobnost za usklađeno djelovanje na razini cijele Europske unije. Takva suradnja jača ulogu i učinkovitost nacionalnih tijela za zaštitu tržišnog natjecanja, što je temeljni cilj Direktive ECN+”, izjavio je direktor AVK-a Andrej Matvoz za Forbes Slovenija.
Nedopušteni dogovor
Iz slovenske agencije navode da Candy Hoover i Haier Croatia čine jedinstvenu gospodarsku cjelinu jer se obje bave prodajom kućanskih aparata spomenutih brendova. Praksa ograničavanja određivanja maloprodajnih cijena je, navode, "nedopušteni dogovor i kršenje članka 101. Ugovora o funkcioniranju Europske unije".
Naravno, pretraga ureda ne znači daje prekršaj dokazan, ali iz AVK-a ističu da je ona najvažniji instrument kojim raspolažu kako bi zaštitili tržišno natjecanje.
Kineski brend
Inače, kineska kompanija Haier je jedan od najvećih svjetskih proizvođača kućanskih aparata te vlasnik brendova Candy i Hoover. Kroz svoju europsku podružnicu, Haier Europe plasira proizvode na Starom kontinentu, a njoj pripada i slovenska tvrtka Candy Hoover, koja u 100-postotnom udjelu spada pod talijansku kompaniju Candy S.p.A., jedan od većih dijelova Haier Europea.
Slovenska podružnica, prema posljednjim dostupnim podacima, ostvarila je 13,2 milijuna eura prihoda i oko 172.500 eura neto dobiti u 2024. godini. Haier Croatia je, pak, prema podacima servisa Poslovna Hrvatska, lani ubilježila 24,83 milijuna eura prihoda te 235.970 eura bruto dobiti.
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