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oprez i strpljenje!

FOTO / HAK upozorava: Ogromne gužve na autocestama

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19. lip. 2026. 13:44
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HAK
HAK

Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka te na više dionica Ličke (DC1) i Jadranske (DC8) magistrale. Potreban je dodatan oprez i strpljenje, izvijestio je HAK.

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HAK upozorava na:

  • prometna nesreću na autocesti A6 između čvora Čavle i čvora Kikovica (76+500 km) ﻿u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km/h, jednim trakom.
  • kolona vozila na autocesti A1 kod ﻿naplate Lučko u smjeru Zagreba duga je 1 km ﻿
  • kolona na zagrebačkoj obilaznici (A3) zbog veće gustoće prometa na prilazu naplatnoj postaji Lučko iz smjera Buzina duga je 5 km
  • zbog ulja na kolniku na DC23 u Dugoj Resi vozi se uz ograničenje brzine od 30 km/h﻿
HAK
HAK
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hak gužve promet

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