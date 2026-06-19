oprez i strpljenje!
FOTO / HAK upozorava: Ogromne gužve na autocestama
Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka te na više dionica Ličke (DC1) i Jadranske (DC8) magistrale. Potreban je dodatan oprez i strpljenje, izvijestio je HAK.
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HAK upozorava na:
- prometna nesreću na autocesti A6 između čvora Čavle i čvora Kikovica (76+500 km) u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km/h, jednim trakom.
- kolona vozila na autocesti A1 kod naplate Lučko u smjeru Zagreba duga je 1 km
- kolona na zagrebačkoj obilaznici (A3) zbog veće gustoće prometa na prilazu naplatnoj postaji Lučko iz smjera Buzina duga je 5 km
- zbog ulja na kolniku na DC23 u Dugoj Resi vozi se uz ograničenje brzine od 30 km/h
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