Europski pučani: Zapadni Balkan mora što prije postati dijelom EU-a. Oglasili se Plenković i Brnabić

Crnogorski premijer Milojko Spajić je rekao kako iskustva Hrvatske u pristupanju EU-u bitno pomažu Podgorici i istaknuo da crnogorska vlast ne bježi od toga da prizna pogreške i zločine iz prošlosti. Pritom je kao pitanje kojega žele riješiti spomenuo sudbinu 14 Hrvata koji se vode nestalima u Domovinskom ratu.