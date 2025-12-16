BiH još dalje od EU-a: S dnevnog reda Vijeća ministara uklonjeni EU zakoni i glavni pregovarač

Borjana Krišto, predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, odlučila je povući prve tri točke dnevnog reda s dnevnog reda današnje sjednice, potvrđeno je N1 BiH
Naime, kako izvještava reporterka, povučene su točke koje se odnose na Odluku o osnivanju Ureda glavnog pregovarača BiH s Europskom unijom, Prijedlog zakona o VSTV-u, te Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudu BiH.
Navodno je Krišto odlučila to učiniti kako ministri iz SNSD-a ponovno ne bi blokirali sjednicu Vijeća ministara BiH.
Blokiran rad Vijeća ministara
Kako javlja N1 BiH da su Amidžić i Košarac, uskraćivanjem suglasnosti za dnevni red, rušili dvije prethodne sjednice Vijeća ministara, efektivno blokirajući rad Vijeća ministara.
Usvajanje Zakona o VSTV-u i izmjena i dopuna Zakona o Sudu BiH, te imenovanje glavnog pregovarača uvjeti su za otvaranje pregovora BiH s Europskom unijom. Međutim, rokovi izmiču i zbog političkih blokada i previranja, BiH ponovno gubi tlo pod nogama u ispunjavanju uvjeta za približavanje EU.
Kako piše Klix, danas je vjerojatno bila posljednja prilika za BiH, barem na razini Vijeća ministara, da usvoji dva zakona EU prije summita Europskog vijeća. Summit počinje u četvrtak i trajat će dva dana, a zbog blokada Dodikovog SNSD-a, BIH će najvjerojatnije ponovno dobiti negativno izvješće o napretku na putu prema članstvu u EU.
Među ostalim točkama i ona o zapošljavanju stranaca
Među ostalim točkama koje će se raspravljati i odlučivati na današnjoj sjednici, vrijedi istaknuti Prijedlog Memoranduma o razumijevanju između Vijeća ministara BiH i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o međusobnom priznavanju i zamjeni vozačkih dozvola, Prijedlog odluke o određivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u BiH za 2026. godinu, kao i brojne druge informacije i izvješća.
