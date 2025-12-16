BiH još dalje od EU-a: S dnevnog reda Vijeća ministara uklonjeni EU zakoni i glavni pregovarač

Kako piše Klix, danas je vjerojatno bila posljednja prilika za BiH, barem na razini Vijeća ministara, da usvoji dva zakona EU prije summita Europskog vijeća. Summit počinje u četvrtak i trajat će dva dana, a zbog blokada Dodikovog SNSD-a, BIH će najvjerojatnije ponovno dobiti negativno izvješće o napretku na putu prema članstvu u EU.