"PODMUKLA BOLEST BIH"
Schmidt je i dalje visoki predstavnik: Radim kao pilot koji slijeće po pravilima vizualnog letenja i ne znam kad odlazim
Visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt izjavio je da još nije poznato kad će napustiti dužnost jer međunarodna zajednica još nije dogovorila njegovog nasljednika. U razgovoru za austrijski Die Presse rekao je da trenutačno radi "kao pilot koji slijeće po pravilima vizualnog letenja”, bez jasnog plana o primopredaji dužnosti.
Oglas
Schmidt je potvrdio da mu je sugerirano da napravi prostor za nekoga drugoga te priznao da je postojala ideja da se "pokuša nešto novo”, no nije izravno rekao dolazi li pritisak iz Sjedinjenih Država. Istaknuo je da mandat visokog predstavnika nije vremenski ograničen, ali da se o njegovu odlasku razgovara već neko vrijeme.
Među najvećim neriješenim problemima u BiH izdvojio je pitanje državne imovine, koje prema njegovim riječima blokira investicije i otežava realizaciju projekata poput planiranog američkog plinovoda s hrvatske obale prema BiH. Kaže da postoje moguća zakonska rješenja, ali ih ne želi nametati bez političke potpore ključnih aktera.
"Građani su spremniji na suživot od političara"
Govoreći o političkim prilikama u zemlji, Schmidt je za Die Presse, prenosi N1 BiH, ocijenio da građani u svakodnevnom životu pokazuju znatno više spremnosti na suživot nego političari, koje optužuje da održavaju i potiču etnonacionalne podjele. Smatra da je glavni problem nedostatak političke volje za postizanje kompromisa.
"Nedostatak političke volje za konsenzus osnovno je zlo, podmukla bolest u Bosni i Hercegovini", kazao je Schmidt.
Na pitanje o budućnosti Ureda visokog predstavnika rekao je da OHR ne može ostati trajno rješenje, ali da u ovom trenutku ne vidi bolju alternativu. Dok BiH ne otvori pristupne pregovore s Europskom unijom i ne ojača vlastite institucije, smatra da međunarodni nadzor i dalje ostaje potreban.
Schmidt tvrdi da je tijekom njegova petogodišnjeg mandata ostvaren određeni napredak, navodeći formiranje vlasti u Federaciji BiH nakon višegodišnje blokade te izmjene izbornog zakonodavstva kojima su, kako kaže, smanjene mogućnosti izbornih prijevara.
O europskom putu
Govoreći o europskom putu zemlje, upozorio je da sadašnji mehanizmi EU ne daju očekivane rezultate te da Bruxelles mora pronaći učinkovitije načine za suzbijanje blokada i jačanje europskih integracija.
Istodobno smatra da EU ima interes spriječiti jačanje ruskog utjecaja u BiH.
Unatoč brojnim problemima, Schmidt kaže da optimizam crpi iz mladih ljudi u BiH, za koje vjeruje da se osjećaju Europljanima bez obzira na nacionalnu ili vjersku pripadnost te da upravo oni predstavljaju najveću nadu za budućnost zemlje.
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas