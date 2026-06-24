Schmidt je i dalje visoki predstavnik: Radim kao pilot koji slijeće po pravilima vizualnog letenja i ne znam kad odlazim

Schmidt je potvrdio da mu je sugerirano da napravi prostor za nekoga drugoga te priznao da je postojala ideja da se "pokuša nešto novo”, no nije izravno rekao dolazi li pritisak iz Sjedinjenih Država. Istaknuo je da mandat visokog predstavnika nije vremenski ograničen, ali da se o njegovu odlasku razgovara već neko vrijeme.