Italija ne odustaje od Landija za visokog predstavnika u BiH: "Uvjereni smo da je pravi kandidat"

Najznačajnije pozicije imao je kao veleposlanik Italije u tadašnjoj državnoj zajednici Srbije i Crne Gore od 2004. do 2006, od 2007. do 2010. bio je veleposlanik Italije pri Svetoj Stolici i Suverenom malteškom redu. Od 2010. do 2013. bio je veleposlanikom u Rusiji, a po isteku tog mandata preuzeo je poziciju diplomatskog savjetnika dvojice predsjednika Italije.