Schmidt u Berlinu: Stanje u BiH je nezadovoljavajuće

Ministar financija BiH Srđan Amidžić kojega je na tu dužnost postavio Dodik odbio je, na primjer, potpisati odluku o osiguranju sredstava potrebnih za provedbu izbora pa je ta zadaća sada i to na temelju ranije Schmidtove intervencije pripala njegovom zamjeniku Muhamedu Hasanoviću iz SDP-a BiH.