Schmidt u Berlinu: Stanje u BiH je nezadovoljavajuće

Stanje u BIH nezadovoljavajuće je, kazao je visoki predstavnik međunarodne zajednice za BiH Christian Schmidt u petak u Berlinu. .
Schmidt s Wadephulom
Schmidt je s njemačkim minstrom vanjskih poslova Johannom Wadephulom razgovarao o stanju u BiH te izazovima na njezinu europskom putu.
"BiH je europska zemlja i pripada u EU. Iako je politička situacija u ovom trenutku nezadovoljavajuća, zahvaljujem Njemačkoj na stalnoj potpori BiH i OHR-u", izjavio je visoki predstavnik na društvenoj mreži X.
Schmidtova je procjena kako je trenutačno najvažniji prioritet provedba vladavine prava u BiH.
To je očigledna aluzija na krizu koja je prouzročena pravomoćnom presudom i smjenom Milorada Dodika s pozicije predsjednika Republike Srpske i upornim nepoštivanjem presuda Ustavnog suda BiH koje vlasti u RS ih odbijaju priznati i provoditi.
Prijevremeni izbori 2023., uz Dodikove opstrukcije
Središnje izborno povjerenstvo BiH raspisalo je prijevremene izbore za Dodikova nasljednika za 23. studenog no provedba tog plana otežana je zbog brojnih opstrukcija koje dužnosnici Dodikova SNSD-a provode na različitim razinama vlasti.
Ministar financija BiH Srđan Amidžić kojega je na tu dužnost postavio Dodik odbio je, na primjer, potpisati odluku o osiguranju sredstava potrebnih za provedbu izbora pa je ta zadaća sada i to na temelju ranije Schmidtove intervencije pripala njegovom zamjeniku Muhamedu Hasanoviću iz SDP-a BiH.
Europski put BiH također je blokiran, a ministri iz SNSD-a uporno priječe usvajanje programa reformi nužnog da bi BiH dobila pristup razvojnom fondu EU vrijednom milijardu eura.
