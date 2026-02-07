"retorika slična hitlerovoj"
Žestoke reakcije iz BiH na Dodikove izjave: Logore nisu osnivali muslimani, već vojno i političko vodstvo RS-a
Stranke iz Federacije Bosne i Hercegovine, uključujući SDA i SDP BiH, reagirale su na izjave Milorada Dodika iznesene u intervjuu za američki medij, ocijenivši ih netočnima i opasnima za međunacionalne odnose, te poručivši da predstavljaju pokušaj povijesnog revizionizma i poticanja podjela u Bosni i Hercegovini.
„Intervju Milorada Dodika za Lindell TV, u kojem iznosi nevjerojatne optužbe na račun Bošnjaka, nastavak je planske kampanje kojom se Bosna i Hercegovina i Bošnjaci nastoje prikazati kao sigurnosni problem i prijetnja Zapadu“, stoji u reakciji SDA. Iz SDP-a BiH također su reagirali poručivši kako Dodik „sličnom retorikom kao i Hitler“ pokušava doći do otcijepljenja od države.
SDA u priopćenju navodi kako već dulje vrijeme upozorava na pokušaje fabrikacije takvog narativa.
„Dodik ne iznosi laži slučajno, niti ‘za domaću upotrebu’. On svjesno cilja međunarodnu javnost, pokušavajući kroz podvale o prošlosti i sadašnjosti opravdati secesionističku politiku i prikriti vlastitu ulogu u destabilizaciji Bosne i Hercegovine“, poručili su iz te stranke.
Dodali su i sljedeće:
„Dodik je već jednom prevario američke dužnosnike i platio je cijenu tog podcjenjivanja. Završio je na ‘crnoj listi’ State Departmenta, potvrđenoj i od demokratske i od republikanske vlasti. Sada je drsko procijenio da novcem može kupiti naklonost dužnosnika i dignitet najjače demokratske sile na svijetu“, navodi se u priopćenju SDA.
Reagirajući na Dodikov intervju za američki medij, SDA je podsjetila da koncentracijske logore i logore za djecu nisu „organizirali muslimani“, nego vojno i političko vodstvo Republike Srpske, koje se pozivalo na „kršćanske vrijednosti“ dok je činilo zločine nad ljudima svih vjera i naroda.
„Takve ideologije i politike, koje danas kao nasljednik Radovana Karadžića promovira Milorad Dodik, stvarajući Republiku Srpsku protjerale su sve muslimane i sve katolike, porušile njihove bogomolje i počinile masovne zločine, uključujući genocid nad Bošnjacima.
Dodik danas pokušava ponovno oživjeti taj otrovni obrazac, demonizirati Bošnjake, relativizirati i zamijeniti uloge žrtve i zločinca te Bosnu i Hercegovinu prikazati kao nemoguću državu. Podrška Dodiku u novom napadu na Bosnu i Hercegovinu vodi obnavljanju sukoba na Balkanu“, poručili su iz SDA.
Pokušaji uspostavljanja takvog narativa neće uroditi plodom, poručuju iz te stranke.
„Istina o Bosni i Hercegovini i bošnjačkom narodu, o antifašističkoj tradiciji i obrani države od agresije ne može se izbrisati lobističkim performansima i lažima pred kamerama, unatoč pasivnosti i neznanju onih koji trenutačno u ime Bošnjaka obnašaju vlast. Šutnja na ovakve istupe nije ‘mudrost’ niti ‘diplomacija’, već kukavičluk i suučesništvo u laži.
Ovakav govor Milorada Dodika nije ‘politički stav’, već kazneno djelo. Kazneni zakon BiH propisuje sankcioniranje onih koji javno izazivaju ili raspiruju nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju, razdor ili netrpeljivost među narodima i ostalima u Bosni i Hercegovini“, ocjenjuju u SDA.
Stranka demokratske akcije pozvala je Državno tužiteljstvo da hitno reagira i, na temelju jasnih dokaza, podigne optužnicu te sankcionira bivšeg predsjednika entiteta RS.
Imamović: Dodikov revizionizam opasan za mir u Europi
Zastupnik Socijaldemokratske partije BiH u Zastupničkom domu Parlamenta BiH Jasmin Imamović smatra kako se Milorad Dodik u intervjuu za američku televiziju ponovno pokazao kao brutalni revizionist i lažov.
„U intervjuu prožetom mržnjom prema Bošnjacima zalaže se za otcijepljenje RS-a kao dijela suverene i cjelovite države Bosne i Hercegovine.
Podsjećam da je Hitler sličnom retorikom ostvario otcijepljenje Sudeta, kao dijela Čehoslovačke, poništio načelo nepovredivosti granica i izazvao svjetski rat.
Milorad Dodik optužuje Bošnjake da su u Drugom svjetskom ratu bili uz Hitlera, a Hitler i njegovi saveznici su do kraja 1941. godine pokorili gotovo cijelu Europu, osim Ujedinjenog Kraljevstva, SSSR-a i Bosne i Hercegovine, u kojoj su antifašisti i partizani tijekom cijelog rata držali pod kontrolom slobodne teritorije veličine današnje Crne Gore, pa i veće“, navodi Imamović.
Jedan od razloga masovne podrške Bošnjaka Titu, Avdi Humi, Rodoljubu Čolakoviću, Hasanu Brkiću, Ivi i Jurici Ribaru i drugim partizanima bio je i taj što su obećali da će BiH biti federalna jedinica u Federativnoj Jugoslaviji, kao zajednici dobrovoljno udruženih republika, te što su odbili Sporazum Cvetković – Maček iz 1939. godine, koji je predviđao podjelu BiH između Srbije i Hrvatske, podsjeća Imamović.
„Milorad Dodik ustrajava na mržnji prema Bošnjacima. Njegovo negiranje genocida i satanizacija bosanskih muslimana ne mogu se shvatiti drugačije nego kao prijetnja novim genocidom.
Pozivam američku javnost da se o povijesti BiH informira kroz knjige američkih stručnjaka: John Fine i Robert Donia ‘Bosna i Hercegovina: tradicija koja je izdana’, Robert Donia ‘Biografija Sarajeva’, Branimir Anzulović ‘Mit o nebeskoj Srbiji: polazište osvajačkih ratova i zločina u 20. stoljeću’, kao i britanskog povjesničara Marka Attile Hoarea ‘Bosanski muslimani u Drugom svjetskom ratu’.
Sjedinjene Američke Države veliki su prijatelj svih građana i naroda BiH i najjača država na svijetu. Jedan od faktora te snage je i znanje, pa je jasno da američki i drugi relevantni stručnjaci znaju da Milorad Dodik, ruski igrač i donedavni protivnik SAD-a, manipulira i laže“, zaključuje Imamović.