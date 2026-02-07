Žestoke reakcije iz BiH na Dodikove izjave: Logore nisu osnivali muslimani, već vojno i političko vodstvo RS-a

Jedan od razloga masovne podrške Bošnjaka Titu, Avdi Humi, Rodoljubu Čolakoviću, Hasanu Brkiću, Ivi i Jurici Ribaru i drugim partizanima bio je i taj što su obećali da će BiH biti federalna jedinica u Federativnoj Jugoslaviji, kao zajednici dobrovoljno udruženih republika, te što su odbili Sporazum Cvetković – Maček iz 1939. godine, koji je predviđao podjelu BiH između Srbije i Hrvatske, podsjeća Imamović.