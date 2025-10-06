Skandal u Sloveniji: Premijerovi zaštitari radili prekovremeno, bez propisanog odmora...

Podaci dobiveni od Glavnog tajništva Vlade pokazuju da su ukupni troškovi za plaće Golobovih zaštitara naglo porasli, posebno u posljednjoj godini. Otkrili su samo zbirne iznose plaća, naknada i materijalnih troškova, iz kojih se vidi da je ukupna mjesečna plaća u 2023. iznosila 40.045 eura. Prošle godine 43.286 eura, a ove godine 66.461 euro - što je povećanje od gotovo 54 posto u odnosu na prošlu godinu. Broj zaštitara, prema dostupnim podacima, nije se mijenjao.