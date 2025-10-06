Skandal u Sloveniji: Premijerovi zaštitari radili prekovremeno, bez propisanog odmora...

Inspektorat za rad u Sloveniji otkrio je nepravilnosti u radu zaštitara premijera Roberta Goloba.
Oglas
Nakon što je u lipnju slovenska javna televizija izvijestila da Inspektorat rada provodi izvanredni nadzor rada zaštitara premijera, u petak je objavljeno da je nadzor potvrdio nekoliko kršenja Zakona o radnim odnosima.
Inspektorica Vesna Dernovšek usredotočila se na rad manje od trećine zaštitara koji rade u Sigurnosnoj službi premijera (SVPV) između srpnja i listopada prošle godine. Kaznila je glavnu tajnicu vlade Barbaru Kolenko Helbl zbog otkrivenih nepravilnosti u organizaciji, evidentiranju i korištenju radnog vremena, prenosi Dnevnik.hr.
Golobovi zaštitari radili su više od dopuštenih 56 sati tjedno tijekom nadziranog razdoblja i mnogo puta bez obveznog jedanaestosatnog odmora. Često su radili prekovremeno, na temelju naloga, ali i bez njih, najčešće četiri ili šest sati dnevno, u nekim slučajevima i više. Jedne subote prošlog rujna rekorder je uz svoj redovni posao odradio deset sati prekovremenog rada.
Nije poznato koliko zarađuju Golobovi zaštitari, jer Vlada njihove plaće ne želi otkriti. Kažu da većina radi na mjestima izuzetima iz kolektivnog ugovora te da su im primanja određena posebnim, nejavnim propisom, pa podaci o plaćama nisu dostupni javnosti.
Podaci dobiveni od Glavnog tajništva Vlade pokazuju da su ukupni troškovi za plaće Golobovih zaštitara naglo porasli, posebno u posljednjoj godini. Otkrili su samo zbirne iznose plaća, naknada i materijalnih troškova, iz kojih se vidi da je ukupna mjesečna plaća u 2023. iznosila 40.045 eura. Prošle godine 43.286 eura, a ove godine 66.461 euro - što je povećanje od gotovo 54 posto u odnosu na prošlu godinu. Broj zaštitara, prema dostupnim podacima, nije se mijenjao.
U tri godine od osnutka premijerove sigurnosne službe Glavno tajništvo Vlade potrošilo je 1.629.375,23 eura na plaće Golobovih zaštitara, a primili su i više od milijun eura raznih bonusa, rekao je izvor za javnu televiziju.
Točnije, zaštitarima je isplaćeno 1.132.416,50 eura za bonuse za redovan rad, rad noću, nedjeljom i blagdanom, za stalnu pripravnost, neredovito radno vrijeme, prekovremeni rad i bonuse za položaj, a tome treba dodati i gotovo 370 tisuća eura za radni učinak.
Dodatnih 200 tisuća otišlo je na godišnji odmor, ručak i prijevoz na posao, gotovo 40 tisuća eura za dnevnice isplaćene za poslovna putovanja u inozemstvo..., prenosi Dnevnik.hr.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas