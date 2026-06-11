Amerikanci izdvojili 10 najuzbudljivijih utakmica grupne faze SP-a. Među njima i jedna koju igraju "Vatreni"

O "Vatrenima" navode: "Hrvatska je nedavno postigla iznadprosječne rezultate na Svjetskom prvenstvu, završivši kao drugoplasirana u Rusiji 2018. i plasiravši se u polufinale 2022. Vatreni imaju zlatnu generaciju - sastavljenu od igrača poput Luke Modrića, Ivana Perišića i Matea Kovačića - kojima mogu zahvaliti za to, a te su veterane vratili na posljednji ples. Vidjet ćemo imaju li veterani dovoljno snage za još jedan duboki put".