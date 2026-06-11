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"SUDAR TITANA"

Amerikanci izdvojili 10 najuzbudljivijih utakmica grupne faze SP-a. Među njima i jedna koju igraju "Vatreni"

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N1 Info
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11. lip. 2026. 18:45
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02.06.2026., stadion HNK Rijeka, Rijeka - Prijateljska utakmica Photo: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
Hrvoje Kostelac/PIXSELL

Odbrojavanje do početka Svjetskog prvenstva konačno je završilo. Mundijal večeras od 21 sat otvaraju Meksiko i Južna Afrika. No, navijači hrvatske reprezentacije još će se malo morati pričekati. "Vatreni", naime, prvenstvo otvaraju "tek" 17. lipnja protiv Engleske.

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Rekordnih 48 momčadi odigrat će ukupno 104 utakmice u tri zemlje za najcjenjeniji trofej u svjetskom nogometu.

Od danas N1 televizija u suradnji s vodećim urednicima i voditeljima Sport Kluba priprema za vas dvije emisije dnevno svakog radnog dana od 11 lipnja. Više čitajte OVDJE.

Od njih 104, 72 utakmice čine grupne faze turnira - najviše ikad na Svjetskom prvenstvu.

S toliko utakmica tijekom 17 dana, teško je pratiti koje biste trebali gledati. Zato je CNN izabrao deset najuzbudljivijih utakmica na koje bi navijači trebali obratiti pozornost u grupnoj fazi natjecanja. Na njoj je svoje mjesto pronašla upravo ova Hrvatske i Engleske.

"Sudar europskih velikana. Tri lava ulaze u ovaj turnir kao treći favorit kladionica i mogu se pohvaliti nevjerojatnom momčadi s igračima poput Harryja Kanea, Judea Bellinghama, Bukaya Sake i Declana Ricea. U Engleskoj postoji mnogo očekivanja i nade da će se izjava "nogomet se vraća kući" konačno ostvariti, pa će pritisak biti na igračima izbornika Thomasa Tuchela da učine naciju ponosnom", piše CNN.

O "Vatrenima" navode: "Hrvatska je nedavno postigla iznadprosječne rezultate na Svjetskom prvenstvu, završivši kao drugoplasirana u Rusiji 2018. i plasiravši se u polufinale 2022. Vatreni imaju zlatnu generaciju - sastavljenu od igrača poput Luke Modrića, Ivana Perišića i Matea Kovačića - kojima mogu zahvaliti za to, a te su veterane vratili na posljednji ples. Vidjet ćemo imaju li veterani dovoljno snage za još jedan duboki put".

Osim utakmice Hrvatske i Engleske, CNN je izdvojio i ove susrete grupne faze:

Brazil - Maroko (Grupa C)

Nizozemska - Japan (Grupa F)

Francuska - Senegal (Grupa I)

Norveška - Senegal (Grupa I)

Ekvador - Njemačka (Grupa E)

Turska - SAD (Grupa D)

Norveška - Francuska (Grupa I)

Urugvaj - Španjolska (Grupa H)

Kolumbija - Portugal (Grupa K)

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Teme
hrvatska nogometna reprezentacija sp 2026. sp2026 svjetsko nogometno prvenstvo

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