"SUDAR TITANA"
Amerikanci izdvojili 10 najuzbudljivijih utakmica grupne faze SP-a. Među njima i jedna koju igraju "Vatreni"
Odbrojavanje do početka Svjetskog prvenstva konačno je završilo. Mundijal večeras od 21 sat otvaraju Meksiko i Južna Afrika. No, navijači hrvatske reprezentacije još će se malo morati pričekati. "Vatreni", naime, prvenstvo otvaraju "tek" 17. lipnja protiv Engleske.
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Rekordnih 48 momčadi odigrat će ukupno 104 utakmice u tri zemlje za najcjenjeniji trofej u svjetskom nogometu.
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Od njih 104, 72 utakmice čine grupne faze turnira - najviše ikad na Svjetskom prvenstvu.
S toliko utakmica tijekom 17 dana, teško je pratiti koje biste trebali gledati. Zato je CNN izabrao deset najuzbudljivijih utakmica na koje bi navijači trebali obratiti pozornost u grupnoj fazi natjecanja. Na njoj je svoje mjesto pronašla upravo ova Hrvatske i Engleske.
"Sudar europskih velikana. Tri lava ulaze u ovaj turnir kao treći favorit kladionica i mogu se pohvaliti nevjerojatnom momčadi s igračima poput Harryja Kanea, Judea Bellinghama, Bukaya Sake i Declana Ricea. U Engleskoj postoji mnogo očekivanja i nade da će se izjava "nogomet se vraća kući" konačno ostvariti, pa će pritisak biti na igračima izbornika Thomasa Tuchela da učine naciju ponosnom", piše CNN.
O "Vatrenima" navode: "Hrvatska je nedavno postigla iznadprosječne rezultate na Svjetskom prvenstvu, završivši kao drugoplasirana u Rusiji 2018. i plasiravši se u polufinale 2022. Vatreni imaju zlatnu generaciju - sastavljenu od igrača poput Luke Modrića, Ivana Perišića i Matea Kovačića - kojima mogu zahvaliti za to, a te su veterane vratili na posljednji ples. Vidjet ćemo imaju li veterani dovoljno snage za još jedan duboki put".
Osim utakmice Hrvatske i Engleske, CNN je izdvojio i ove susrete grupne faze:
Brazil - Maroko (Grupa C)
Nizozemska - Japan (Grupa F)
Francuska - Senegal (Grupa I)
Norveška - Senegal (Grupa I)
Ekvador - Njemačka (Grupa E)
Turska - SAD (Grupa D)
Norveška - Francuska (Grupa I)
Urugvaj - Španjolska (Grupa H)
Kolumbija - Portugal (Grupa K)
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