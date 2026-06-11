napušteno ribarsko selo
FOTO, VIDEO / Nevjerojatni prizori sela koje su svi stanovnici napustili prije 20 godina, a potom ga preuzela priroda
Houtouwan je napušteno ribarsko selo na otoku Shengshan, 64 kilometra istočno od Šangaja, u kojem je svaku zgradu prekrila gusta mreža puzavica.
Na vrhuncu razvoja tijekom osamdesetih godina prošlog stoljeća selo je imalo više od 2.000 stanovnika i nosilo nadimak „Mali Tajvan“ zbog svojeg blagostanja. Luka je s vremenom postala previše plitka za moderne ribarske brodove. Do 2002. godine i posljednji je stanovnik napustio selo. Dva desetljeća suptropske vlage učinila su ostalo – biljka Parthenocissus tricuspidata zatvorila je svaki prozor, prekrila svaki krov i pretvorila nekadašnji radnički ribarski gradić u najfotografiraniju ruševinu u Kini, prenosi The Dark Atlas.
Houtouwan nije uništen katastrofom, ratom ni odlukom vlasti. Uništila ga je luka koja je bila deset metara previše plitka. Selo je spomenik tiraniji logistike – primjer onoga što se događa kada geografija koja je stvorila bogatstvo jedne zajednice postane ista ona geografija koja je učini zastarjelom. Urbanizacija kineske obale nije napala Houtouwan. Jednostavno ga je zaobišla, kao što se plima povlači iz kamenitog bazena ostavljajući ga da presuši. Puzavice su stigle kasnije, ispunjavajući prostor u kojem su nekada živjeli ljudi, rastući u oblicima soba, hodnika i vrata kao da pokušavaju zapamtiti kako izgleda jedno selo.
"Mali Tajvan“: zlatno doba Houtouwan od pedesetih do osamdesetih godina
Selo je osnovano pedesetih godina prošlog stoljeća kao dio kineskih poslijeratnih napora za razvoj ribarstva na obali. Obitelji s kopna naselile su sjevernu padinu Shengshana i gradile kuće od armirane opeke i betona – materijala koji su ručno ili uz pomoć mazgi dopremani uz strme staze. Arhitektura koja je opstala do danas govori o prosperitetu, a ne o siromaštvu. To nisu bile kolibe. Bile su to višekatnice s dvorištima, popločanim pročeljima i balkonima s pogledom na luku. Neke su imale ukrasne željezne ograde. Mnoge su posjedovale odvojene kuhinje i prostorije za sušenje ribe.
Do osamdesetih godina Houtouwan je imao više od 2.000 stanovnika. Selo je dobilo lokalni nadimak "Mali Tajvan“, simbol bogatstva u regiji u kojoj je većina otočnih zajednica živjela na rubu opstanka. Luka je bila prepuna drvenih ribarskih brodova. Uska stubišta bila su zakrčena ribarima koji su nosili mreže, ženama koje su razvrstavale ulov i djecom koja su se snalazila u vertikalnom labirintu svojega rodnog mjesta. Zrak je mirisao na sušenu ribu, dizelsko gorivo i sol. Gospodarstvo je bilo jednostavno i učinkovito: more je davalo, selo je prerađivalo, a zarađeni novac ulagao se u kuće koje su se uzdizale uz brdo.
Prosperitet je bio stvaran, ali je ovisio o dva uvjeta koja su djelovala trajno, a zapravo nisu bila takva: obilju ribe u okolnim vodama i luci dovoljno dubokoj za brodove koji su je lovili.
Kako je priroda u 20 godina osvojila Houtouwan
Glavni tvorac preobrazbe Houtouwan jedna je posebna biljka: Parthenocissus tricuspidata, poznata kao bostonski bršljan ili japanska puzavica. Ova biljka potječe iz istočne Azije i uspijeva upravo u uvjetima kakve pruža otok Shengshan – visoka vlažnost zraka, česte oborine, blage zime i obilje okomitih površina za penjanje.
U Houtouwan bršljan nije samo prekrio zgrade. Postao je njihov glavni nosivi element. Zidovi koji su zbog desetljeća izloženosti slanom zraku i kiši izgubili žbuku opstaju samo zato što mreža korijenja drži opeku na mjestu.
Suptropska klima obale Istočnokineskog mora dodatno je ubrzala proces. Shengshan godišnje primi više od 1.200 milimetara oborina. Morska magla koja dolazi sa sjevera prekriva sve površine solju i vlagom. U suhoj i umjerenoj klimi napuštena mjesta polako propadaju pod slojevima prašine. U toplom i vlažnom okruženju napuštenost je dovela do eksplozije biljnog života koja je za manje od jednog desetljeća prekrila cijelo selo.
Kako Houtouwan izgleda danas?
Posjetitelji najčešće prvo primijete tišinu – ne tišinu praznine, nego tišinu guste vegetacije, prigušenu atmosferu staklenika u kojem vjetar prolazi kroz milijune listova prije nego što dopre do ušiju.
Kuće su zapečaćene puzavicama, ali nisu uvijek potpuno nepristupačne. Kroz vrata na mjestima gdje je vegetacija rjeđa mogu se vidjeti interijeri zamrznuti u vremenu s početka 2000-ih: drveni namještaj prekriven zelenilom, zidovi oštećeni vlagom i podovi zatrpani slojevima otpalog lišća. Zgrade više nisu sigurne – krovovi su se urušili, podovi propali, a stubišta vode u prostorije koje više ne postoje. Na gotovo svakom ulazu postavljena su upozorenja. Ljepota vanjštine skriva ruševinu koja se i dalje raspada sa svakom novom kišnom sezonom.
Usporedba s Pripjatom gotovo je neizbježna, ali nije potpuno precizna. Obje lokacije predstavljaju napuštena naselja koja je priroda ponovno osvojila.
Emocije koje izazivaju također su potpuno različite: Pripjat ulijeva jezu, dok Houtouwan izaziva vrtoglavicu – osjećaj promatranja ljudskog naselja koje Zemlja polako i gotovo elegantno probavlja.
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