FOTO, VIDEO / Nevjerojatni prizori sela koje su svi stanovnici napustili prije 20 godina, a potom ga preuzela priroda

Do osamdesetih godina Houtouwan je imao više od 2.000 stanovnika. Selo je dobilo lokalni nadimak "Mali Tajvan“, simbol bogatstva u regiji u kojoj je većina otočnih zajednica živjela na rubu opstanka. Luka je bila prepuna drvenih ribarskih brodova. Uska stubišta bila su zakrčena ribarima koji su nosili mreže, ženama koje su razvrstavale ulov i djecom koja su se snalazila u vertikalnom labirintu svojega rodnog mjesta. Zrak je mirisao na sušenu ribu, dizelsko gorivo i sol. Gospodarstvo je bilo jednostavno i učinkovito: more je davalo, selo je prerađivalo, a zarađeni novac ulagao se u kuće koje su se uzdizale uz brdo.