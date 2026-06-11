Nema više zaustavljanja: Slovenija ukida kontrole na granicama s Hrvatskom i Mađarskom

Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Slovenska vlada odlučila je ukinuti privremeni nadzor na granicama s Hrvatskom i Mađarskom, koji je bio na snazi od listopada 2023. godine. Odluka stupa na snagu u ponoć, kada će se policija povući s graničnih prijelaza, a promet ponovno odvijati bez zaustavljanja.

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Ministar unutarnjih poslova Franci Matoz poručio je da ukidanje kontrola neće smanjiti sigurnost, nego upravo suprotno.

"Policajci više neće sjediti u kućicama na bivšim graničnim prijelazima. Nezakoniti prelasci granice događaju se izvan tih točaka, zbog čega ćemo policijske snage preusmjeriti na ciljane i nasumične kontrole na terenu", rekao je Matoz.

Vršitelj dužnosti glavnog ravnatelja policije Danijel Lorbek pojasnio je da će policija tijekom noći ukloniti opremu i prometnu signalizaciju povezanu s nadzorom te nastaviti rad u matičnim postajama, javlja N1 Slovenija.

Preporuke Europske komisije

Prema riječima ministra, nova organizacija rada omogućit će učinkovitije otkrivanje ilegalnih migracija i drugih oblika kriminaliteta, posebno u okolnostima pojačanog migracijskog pritiska na zapadnobalkanskoj ruti tijekom ove godine.

Matoz je istaknuo i kako je odluka donesena u skladu s preporukama Europske komisije, koja je prošlog tjedna pozvala Sloveniju i još osam država schengenskog prostora na postupno ukidanje unutarnjih graničnih kontrola.

Kontrole na granici Slovenija je uvela prije gotovo tri godine zbog pogoršane sigurnosne situacije na Bliskom istoku i povećane prijetnje od terorizma, nakon što je slične mjere prema Sloveniji uvela Italija.

Bez zakona za provedbu Pakta o azilu

Govoreći o europskom Paktu o migracijama i azilu, koji se počinje u cijelosti primjenjivati od petka, Matoz je kritizirao prethodnu vlast jer nije na vrijeme pripremila zakonodavni okvir za njegovu provedbu.

"Zgrožen sam što prethodno vodstvo Ministarstva unutarnjih poslova nije pripremilo potrebne zakonske izmjene. Imali su dvije godine za to", rekao je.

Iako Slovenija još nema usvojen poseban zakon za provedbu pakta, Matoz tvrdi da su institucije operativno spremne te da će potrebne zadaće provoditi na temelju postojećeg Zakona o međunarodnoj zaštiti i policijskih ovlasti.