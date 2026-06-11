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7. LIPNJA

Grlić Radman: Dan hrvatske diplomacije treba biti spomendan. Potvrđuje neraskidivu vezu s kršćanstvom

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Hina
|
11. lip. 2026. 17:11
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PIXSELL
Lucija Ocko/PIXSELL

Dan hrvatske diplomacije obilježen je u srijedu u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, a šef diplomacije Gordan Grlić Radman predložio je da postane spomendan.

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Tradicionalni događaj obilježava se na 7. lipnja, dan kada je papa Ivan VIII. u pismu knezu Branimiru 879. priznao suverenost srednjovjekovne hrvatske države. 

Grlić Radman je na svečanosti na Zrinjevcu rekao da nije slučajno da je odabran baš taj datum koji „potvrđuje neraskidivu vezu” Hrvatske s kršćanstvom i Svetom Stolicom. 

Dodao je kako predlaže da se taj dan kao spomendan doda u zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Hrvatskoj. 

Na događaju je predstavljena monografija '30. godina Diplomatske akademije', uz osvrt na povijest i budućnost te institucije. 

Skupu su prisustvovali hrvatski i inozemni veleposlanici, bivši šefovi diplomacije i drugi uzvanici. 

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