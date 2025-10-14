Oglas

izmislili rat u crnoj gori

Skandalozna izjava Vučićeve savjetnice: "Izmišljali smo vijesti"

N1 Info
14. lis. 2025. 08:54
Nemanja Jovanović/Nova.rs

Suzana Vasiljević, savjetnica za medije srpskog predsjednika Aleksandra Vučića javno je priznala da je izmišljala vijesti

Učinila je to javno na televiziji, tijekom gostovanja u emisiji koja se bavila – sprečavanjem lažnih vijesti, piše nova.rs.

Voditeljica i gosti emisije ostali su u iznenađeni nakon što je Vasiljević priznala da su 2000. godine, u vrijeme kad je radila kao novinarka, izmislili rat u Crnoj Gori kako bi mogli provesti tri mjeseca na turističkom središtu Svetom Stefanu na crnogorskoj obali.

"Radila sam u medijima svojevremeno. Izmišljali smo priče, izmislili smo rat u Crnoj Gori, odnosno mogućnost da će Slobodan Milošević napasti 2000. godine prije svojih posljednjih izbora, da će napasti Crnu Goru, ili Mila Đukanovića, jer mu je Milo okrenuo leđa, samo kako bi tri mjeseca bili na Svetom Stefanu", priznala je savjetnica za medije srbijanskog predsjednika.

Aleksandar Vučić Crna Gora Lažne vijesti Srbija Suzana Vasiljević Sveti Stefan
