Skandalozna izjava Vučićeve savjetnice: "Izmišljali smo vijesti"

"Radila sam u medijima svojevremeno. Izmišljali smo priče, izmislili smo rat u Crnoj Gori, odnosno mogućnost da će Slobodan Milošević napasti 2000. godine prije svojih posljednjih izbora, da će napasti Crnu Goru, ili Mila Đukanovića, jer mu je Milo okrenuo leđa, samo kako bi tri mjeseca bili na Svetom Stefanu", priznala je savjetnica za medije srbijanskog predsjednika.