Srpski i bosanski novinari traže oduzimanje nagrade fotografu za snimku ubijanja civila u Brčkom

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) i Udruženje BH novinari uputili su pismo World Press Photo fondaciji sa zahtjevom da opozove nagradu Spot News iz 1993. godine, dodijeljenu fotografu Bojanu Stojanoviću, zbog, kako navode, ozbiljnih etičkih dilema i novih saznanja o okolnostima nastanka fotografija egzekucije civila Huseina Krše i Hajrudina Muzurovića u Brčkom 1992. godine.
U pismu upućenom vodstvu Fondacije 27. travnja 2026. godine, NUNS i BH novinari zatražili su i formalnu ispriku obitelji Huseina Krše, objavu ispravka te javno priopćenje o koracima koji će biti poduzeti kako bi se osiguralo potpuno poštovanje etičkih smjernica ove organizacije.
Povod obraćanju World Press Photo fondaciji bio je nagrađivani istraživački tekst novinarke Barbare Matejčić "Ubijanje za fotografiju“, objavljen u svibnju 2025. godine na portalu BIRN-a i Novosti.
U tekstu Matejčić citira ratne fotografe i istražitelje ratnih zločina te kroz analizu blizine, izbora objektiva i niza snimljenih kadrova, kao i činjenice da je sam Bojan Stojanović tijekom godina mijenjao svoj iskaz o događaju koji je ovjekovječio, daje potpuno novo svjetlo na nastanak nagrađene fotografije, navode dva novinarska udruženja, piše N1 BiH.
Svirepo ubojstvo
Podsjetimo, danas je u zajedničkoj akciji obilježavanja neobilježenih mjesta stradanja Udruženje za društvena istraživanja i komunikacije (UDIK), zajedno s Centrom za nenasilnu akciju i ProPeace Bosna i Hercegovina, obilježilo mjesto ubojstva Huseina Krše i Hajrudina Muzurovića u Zanatskom centru u Brčkom. Njihovo svirepo ubojstvo, koje je 7. svibnja 1992. počinio Goran Jelisić, zabilježili su beogradski fotoreporteri Bojan Stojanović i Srđan Petrović, a njihove fotografije postale su dokaz tog ratnog zločina u Brčkom pred Haškim tribunalom.
Odana počast Huseinu Krši i Hajrudinu Muzuroviću, civilima koji su svirepo ubijeni na ulici u Brčkom 1992. godine.
Cijelu priču o iskazima fotoreportera Bojana Stojanovića, kao i uznemirujuće fotografije, moguće je pronaći u priči BIRN-a.
