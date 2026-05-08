Srpski i bosanski novinari traže oduzimanje nagrade fotografu za snimku ubijanja civila u Brčkom

Podsjetimo, danas je u zajedničkoj akciji obilježavanja neobilježenih mjesta stradanja Udruženje za društvena istraživanja i komunikacije (UDIK), zajedno s Centrom za nenasilnu akciju i ProPeace Bosna i Hercegovina, obilježilo mjesto ubojstva Huseina Krše i Hajrudina Muzurovića u Zanatskom centru u Brčkom. Njihovo svirepo ubojstvo, koje je 7. svibnja 1992. počinio Goran Jelisić, zabilježili su beogradski fotoreporteri Bojan Stojanović i Srđan Petrović, a njihove fotografije postale su dokaz tog ratnog zločina u Brčkom pred Haškim tribunalom.