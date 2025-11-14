Srpski studenti medicine mole Dijanu Hrku da prekine štrajk glađu, bez hrane 13. dan

"Mi, studenti Fakulteta medicinskih znanosti, postali smo jako zabrinuti za Vaše zdravstveno stanje. Iz dana u dan pokazujete odlučnost i spremnost, ali to ste pokazivali i prije ove odluke - svakodnevno provodeći vrijeme s nama i uz nas u ovoj borbi tijekom protekle godine. Kao budući zdravstveni radnici osjećamo obvezu i potrebu zamoliti Vas, zbog Vašeg zdravstvenog stanja, da obustavite štrajk glađu, kako biste bili odmorniji i spremniji za nastavak naše zajedničke borbe za istinu i pravdu. Ne smijemo dopustiti da djelovanje ovog režima stvori nove žrtve", naveli su.