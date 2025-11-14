Srpski studenti medicine mole Dijanu Hrku da prekine štrajk glađu, bez hrane 13. dan

Dijana Hrka, majka Stefana Hrke koji je poginuo 1. studenoga prošle godine u padu nadstrešnice novosadskog željezničkog kolodvora, štrajka glađu već 13. dan. Prijevoznik Milomir Jaćimović štrajka glađu peti dan ispred zgrade Banovine u Novom Sadu. Njegov sin Milan sinoć je prekinuo štrajk glađu, ali i dalje ostaje uz svog oca. Velik broj građana svakodnevno ih obilazi i pruža im podršku u njihovoj borbi. Studenti medicine iz Kragujevca uputili su apel Hrki da prekine štrajk glađu jer su vrlo zabrinuti za njezino zdravlje.
"Ne smijemo dopustiti da djelovanje ovog režima stvori nove žrtve"
Studenti Medicinskog fakulteta u Kragujevcu oglasili su se jučer na Instagramu te uputili apel Dijani Hrki da prekine štrajk glađu, javlja Nova.rs
"Mi, studenti Fakulteta medicinskih znanosti, postali smo jako zabrinuti za Vaše zdravstveno stanje. Iz dana u dan pokazujete odlučnost i spremnost, ali to ste pokazivali i prije ove odluke - svakodnevno provodeći vrijeme s nama i uz nas u ovoj borbi tijekom protekle godine. Kao budući zdravstveni radnici osjećamo obvezu i potrebu zamoliti Vas, zbog Vašeg zdravstvenog stanja, da obustavite štrajk glađu, kako biste bili odmorniji i spremniji za nastavak naše zajedničke borbe za istinu i pravdu. Ne smijemo dopustiti da djelovanje ovog režima stvori nove žrtve", naveli su.
Zdravstveno stanje Hrke stabilno, očekuje se pregled liječnika
Zdravstveno stanje Dijane Hrke stabilno je koliko to može biti s obzirom na to da štrajka glađu trinaesti dan, rekli su veterani reporterki N1 Srbije.
Dijana Hrka spava i odmara u šatoru, a detaljnije informacije o njezinu zdravstvenom stanju bit će objavljene nakon što je danas pregleda liječnik.
