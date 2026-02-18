Što je predsjednik Srbije tražio u vezi s UM medijima i zašto je to važno danas

U trenutku kada se u okviru United Media (UM) govori o ubrzanoj reorganizaciji i promjenama u uređivačkoj strukturi, važno je podsjetiti javnost na činjenice koje su već izrečene i dokumentirane, piše N1 Srbija.
U audio-snimci koja je u kolovozu 2025. godine dospjela u javnost, kada ju je OCCRP objavio, jedan od aktera, direktor United Grupe Stan Miller, jasno govori da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić očekuje smjenu Aleksandre Subotić s mjesta direktorice United Media. U istom razgovoru navodi se da nakon toga očekuje i smjenu urednika N1. Te rečenice nisu interpretacija niti politička konstrukcija – one su izgovorene.
Naime, Miller je u razgovoru s Lučićem izgovorio: "Problem je što se previše stvari događa prebrzo na mnogo frontova, uključujući i ovu stvar u Srbiji. (…) Ne mogu otpustiti Aleksandru danas, kao što smo pričali, u redu? Moram tu kompaniju učiniti vrlo malom u Srbiji, ako razumiješ na što mislim. Da je odvojim. (potrebno je) vrijeme za to, i to je ono što smo se dogovorili."
Vučićeva očekivanja u spomenutom razgovoru potvrdio je i drugi akter razgovora, direktor Telekoma Vladimir Lučić: "Dakle, predsjednik je tražio od Nikosa da brzo zamijeni samo Aleksandru Subotić, ne direktore bilo koga u N1 ili Novoj S. Bio je svjestan da je sada teško promijeniti direktora bilo koga bez reorganizacije."
Na snimci se čuje da je Vučić nezadovoljan što to "nije učinjeno danas", što pokazuje da se radilo o neposrednom očekivanju da se takva odluka provede bez odgode.
Danas se govori o ubrzanoj reorganizaciji u okviru United Media, javlja N1 Srbija.
Provođenje tzv. "Vučić – Nikos dogovora"?
Sve ovo moglo bi biti rezultat i takozvanog "Vučić – Nikos dogovora", odnosno dogovora predsjednika Srbije i Nikosa Statopulosa, predsjednika investicijskog fonda BC Partners koji je većinski vlasnik United Grupe.
Ako je u tom kontekstu bilo riječi o personalnim ili uređivačkim promjenama, onda svaka današnja reorganizacija mora biti sagledana i kroz tu prizmu.
Vučić je, podsjetimo, još u veljači najavio otpuštanja u UM medijima.
"Pitat ću ga u studenome, prosincu ove godine, ne sljedeće, nego ove, zato što oni nisu uspjeli osigurati dodatna financiranja, prvo će ih malo otpuštati, pa ćemo mi onda pomoći da dio tih ljudi zaposlimo", kazao je tada Vučić.
Transparentnost jedini način da se otklone sumnje
Zato je važno da se danas ponovno postave ključna pitanja:
- Je li reorganizacija rezultat poslovne procjene (iako nije jasno zbog čega) ili realizacija ranije izrečenih političkih očekivanja?
- Provodi li se danas ono što je tada traženo?
- Je li ubrzavanje procesa povezano s pritiscima koji su javno izrečeni?
Odgovori na ta pitanja od značaja su ne samo za zaposlene u medijima, nego i za javnost koja ima pravo znati je li na djelu pokušaj da se uređivačka politika mijenja pod političkim pritiskom.
Transparentnost je jedini način da se otklone sumnje i zaštiti profesionalni integritet redakcije.
