FOTO, VIDEO / Sukob prosvjednika i policije u Novom Sadu: Pirotehnika, guranje, suzavac, ima i ozlijeđenih

Ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu došlo je do sukoba između policije i prosvjednika, nakon što je istekao rok koji su studenti u blokadi dali dekanu i policiji. Dekan, koji je izbacio studente i zaključao fakultet, rekao je da njihov zahtjev zvuči kao ultimatum. Nakon što je netko iz mase preko megafona poručio policajcima ispred ulaza da imaju rok od 10 minuta da se maknu, nastao je opći metež.

Plato ispred fakulteta potpuno je "okupirala“ policija i očišćen je od građana i studenata. Policija je rastjerala prosvjednike u širem obruču. Prije toga došlo je do ispaljivanja pirotehnike, više puta korištenja suzavca i guranja na ulazu u fakultet.

Na mjesto događaja stigla je i Hitna pomoć, a kako su okupljeni prenijeli reporteru N1, ima lakše ozlijeđenih, kao i onih koji su bili poprskani suzavcem na ulazu u zgradu fakulteta kada je došlo do sukoba prosvjednika i policije.

Policija je potisnula okupljene s platoa i napravila formaciju tako da nikome ne dopušta približavanje zgradi. Taj se obruč širi kako nitko ne bi došao do fakulteta u kojem se od jučer ujutro nalazi dekan s još nekoliko kolega.

U jednom trenutku netko je povikao "čuvajte leđa“, a građani su držali ruke u zraku dok je policija prolazila. Pripadnicima Interventne pridružila se i Žandarmerija, prema kojoj su iz mase poletjeli razni predmeti.

Oni su opkolili građane sa svih strana, a u jednom je trenutku nastao stampedo. Građanima se govorilo da se maknu od Filozofskog, dok su novinare propuštali, javlja reporter N1.

Jedan od veterana, koji je imao ranu na nosu, rekao je za N1 da ga je udario policijski štit.

Veterani su pitali pripadnike policije jesu li izdajnici, dok su iz mase dobacivali "sram vas bilo". Okupljeni su uzvikivali "uprava van".

Ekipa N1, kako javlja reporter, naišla je i na situaciju kada je pripadnik Žandarmerije rekao da ugase reflektor koji koriste u noćnim uvjetima, a kada mu je predočeno da novinari samo rade svoj posao, žandarm je upozorio: "bit ćete uhićeni".