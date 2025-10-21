PORUKA IZ STRASBOURGA
Tonino Picula: Srbija stagnira, a u nekim slučajevima čak i nazaduje
Naša reporterka Maja Štrbac u Strasbourgu je razgovarala sa SDP-ovim europarlamentarcem i izvjestiteljem Europskog parlamenta za Srbiju Toninom Piculom o problemima s kojima se ta zemlja susreće na putu prema članstvu.
Nedavno je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen bila u Beogradu i komentirala slobodu medija, o čemu se upravo raspravlja u Strasbourgu.
"Sloboda medija u Srbiji ne odskače puno od ostalih nesloboda u Srbiji. To što se tamo događa jest rezultat stanja unazad nekoliko godina i to je tužna realnost zemlje koja kuca na vrata EU-a. Ona stagnira u svakom pogledu i četiri godine nije otvorila nijedno pregovaračko poglavlje. U nekim slučajevima i nazaduje, kao u poštivanju različitih prava, ne samo onog o točnom informiranju javnosti", kazao je Picula pa naveo da država sponzorira medije i gura svoj narativ.
Drago mu zbog promjene narativa Ursule von der Leyen.
"Srbijansko vodstvo je prije godinu dana pohvalila tijekom posjete i poštedjela bilo kakve kritike zbog onoga što rade ili ne rade."
Naglasio je da Srbija mora iznutra pronaći politiku koja će je približiti, a ne udaljiti od EU-a.
"Tamo se ipak nešto promijenilo jer svjedoci smo jedne izrazite dinamike. Građani posljednjih godinu dana izlaze na ulicu i organizirano je oko 10.700 skupova i prosvjeda protiv vlasti, koja ne može ignorirati sve te zahtjeve. Ali, bilo je više od tisuću uhićenja i svjedočili smo oko 400 nasilnih incidenata. Govoriti danas o tome što će biti sutra je jako teško, pitanje je tko će imati više pristalica, oni koji su doveli zemlju u ovo stanje ili oni koji nude alternativu", kazao je Picula pa komentirao tu alternativu:
"Pitanje je i kakva će ona biti. Moguće je promijeniti državno vodstvo, ali treba se precizno odrediti plan i program."
Sankcije NIS-u?
"Janaf dobro posluje s NIS-om, to nikad nije bilo dovedeno u pitanje. Njihovi problemi su posljedica geopolitičke orijentiranosti na Rusiju, što se zbog američkih sankcija pokazuje neodrživim rješenjem. Hrvatska ima svojih interesa, ali problemi NIS-a nadilaze političke kapacitete Hrvatske. O tome se moraju očitovati ruski vlasnici, Srbija i eventualni novi partneri. Svakako, Janaf trpi štetu ako se proces napravi, ali to je problem geopolitičke orijentacije u Srbiji. Zato tamošnja vlast to mora riješiti jer na ovaj način šteti sebi i svojim građanima", zaključio je Tonino Picula.
