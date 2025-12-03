Oglas

Izvijestila policija

Užas u Medulinu: Sin ubio majku sjekirom pa izvršio samoubojstvo

author
Hina
|
03. pro. 2025. 14:05
23.10.2025., .Zagreb- Ilustracija policije Photo: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Zeljko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija

Istarska policija u srijedu je izvijestila da je dovršila očevid zločina u Medulinu gdje je 57-godišnjak sjekirom u kući ubio majku, a potom izvršio samoubojstvo u Medulinskom zaljevu.

"Provedenim izvidima utvrđeno je kako je 57-godišnjak u razdoblju od 25. do 29. studenoga, u obiteljskoj kući u Medulinu, sjekirom usmrtio 79-godišnju članicu obitelji, čime je ostvario obilježja kaznenog djela teško ubojstvo ženske osobe.

Nakon što se udaljio s mjesta događaja, počinitelj je u Medulinskom zaljevu počinio samoubojstvo", izvijestila je policija.

Policija je u subotu u obiteljskoj kući u Medulinu, nakon zaprimljene dojave, pronašla tijelo starije žene na kojem su uočeni tragovi nasilne smrti.

Nakon toga je krenula potraga za njenim sinom, da bi u nedjelju ujutro oko 8 sati zaprimila dojavu o mrtvom tijelu u moru u Medulinskom zaljevu. Angažirani su policijski ronioci koji su u moru pronašli mrtvo tijelo 57-godišnjaka.

Teme
Medulin policija ubojstvo

