Tragedija u Srbiji: Tijekom trenažnog skoka poginuo vojni padobranac

Tijekom izvođenja redovitih trenažnih skokova na vojnom aerodromu "Narednik-pilot Mihajlo Petrović" u Nišu, poginuo je pripadnik 63. padobranske brigade, desetnik Luka Stojanović, priopćilo je Ministarstvo obrane Republike Srbije.
Desetnik Stojanović rođen je 24. srpnja 2004. godine u Nišu, a u Vojsci Srbije služio je kao padobranac u 63. padobranskoj brigadi od 1. kolovoza 2024.
"Na mjesto događaja izašli su pripadnici vojne policije, a o događaju je, sukladno zakonu, obaviješteno Više javno tužiteljstvo u Nišu. Očevid je u tijeku. Načelnik Generalštaba formirao je komisiju koja ima zadatak utvrditi sve okolnosti nastanka ovog izvanrednog događaja", priopćilo je Ministarstvo.
Ministar obrane Bratislav Gašić i načelnik Generalštaba Vojske Srbije, general Milan Mojsilović, uputili su brzojave sućuti obitelji.
