Tragedija u Srbiji: Tijekom trenažnog skoka poginuo vojni padobranac

"Na mjesto događaja izašli su pripadnici vojne policije, a o događaju je, sukladno zakonu, obaviješteno Više javno tužiteljstvo u Nišu. Očevid je u tijeku. Načelnik Generalštaba formirao je komisiju koja ima zadatak utvrditi sve okolnosti nastanka ovog izvanrednog događaja", priopćilo je Ministarstvo.