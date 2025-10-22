Oglas

PROVODI SE ISTRAGA

Tragedija u Srbiji: Tijekom trenažnog skoka poginuo vojni padobranac

author
N1 Srbija
|
22. lis. 2025. 07:10
padobranac
Ministarstvo obrane Republike Srbije / Ilustracija

Tijekom izvođenja redovitih trenažnih skokova na vojnom aerodromu "Narednik-pilot Mihajlo Petrović" u Nišu, poginuo je pripadnik 63. padobranske brigade, desetnik Luka Stojanović, priopćilo je Ministarstvo obrane Republike Srbije.

Oglas

Desetnik Stojanović rođen je 24. srpnja 2004. godine u Nišu, a u Vojsci Srbije služio je kao padobranac u 63. padobranskoj brigadi od 1. kolovoza 2024.

"Na mjesto događaja izašli su pripadnici vojne policije, a o događaju je, sukladno zakonu, obaviješteno Više javno tužiteljstvo u Nišu. Očevid je u tijeku. Načelnik Generalštaba formirao je komisiju koja ima zadatak utvrditi sve okolnosti nastanka ovog izvanrednog događaja", priopćilo je Ministarstvo.

Ministar obrane Bratislav Gašić i načelnik Generalštaba Vojske Srbije, general Milan Mojsilović, uputili su brzojave sućuti obitelji.

Teme
Niš Srbija padobranac tragedija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ