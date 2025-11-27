Vučić: Nema signala iz SAD-a da će NIS dobiti licencu, rafinerija se zatvara u subotu ili nedjelju

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da država nije dobila signal od Sjedinjenih Američkih Država u vezi s Naftnom industrijom Srbije (NIS), te da se rafinerija zatvara u subotu ili nedjelju.
"Mi u subotu ili nedjelju izlazimo iz tihog hoda. Tada vjerojatno mora biti zatvorena rafinerija. Nismo dobili signal iz SAD-a da ćemo dobiti licencu kako bi se obnovila proizvodnja naftnih derivata. Ali što da radimo“, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u zajedničkom obraćanju s mađarskim premijerom Viktorom Orbanom.
Kako dodaje Vučić, prema saznanjima Beograda, OFAC bi donio pozitivnu odluku o izdavanju licence, ali se čeka odluka State Departmenta.
"Te odluke još nema. To nas dovodi u tešku poziciju. Pripremljeni smo. Građani ne moraju brinuti ni što se tiče grijanja, ni što se tiče električne energije, ni što se tiče benzinskih postaja. Rekli smo da nam daju vremena da stvarnom vlasniku damo mogućnost da proda svoju imovinu, a imate naše garancije da će sve biti onako kako ste tražili. Ako vam to nije dovoljno, onda se bojim da se iza svega kriju neke druge stvari", naveo je Vučić, a prenosi Nova.rs.
