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potraga u tijeku

Drama na Triglavu: Nestao 19-godišnjak, pronađene njegove stvari i vjetar zameo tragove

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N1 Info , Hina
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02. stu. 2026. 18:30
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Triglav UNSPLASH
Ilustracija: Luka Senica on Unsplash

Slovenska policija pokrenula je potragu za 19-godišnjim državljaninom Srbije kojemu se u subotu gubi trag pod Triglavom, priopćila je u ponedjeljak policijska uprava Nove Gorice.

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Policija navodi da gorski spašavatelji još nisu uspjeli pronaći nestalu osobu, no otkrili su njezine tragove i predmete, prenosi slovenska agencija STA.

Službe u Novoj Gorici u nedjelju, nešto prije 20 sati, primile su obavijest da je strani planinar zapeo na putu prema Triglavu penjući se po smjeru "čez Plemenice".

Predmeti nestalog pronađeni su na visini od 2130 metara, piše STA, dodajući da potraga helikopterom nije moguća zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta.

Službe za spašavanje su kasnije u ponedjeljak uočile i tragove koraka u snijegu koji su se spuštali do nadmorske visine od oko 1900 metara. Tamo su pronađeni i drugi predmeti nestalog, prenosi STA.

Potraga za 19-godišnakom se nastavlja, dodaje slovenska novinska agencija. 

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nestao planinar slovenija triglav

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