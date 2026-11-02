Hrvoje Kostelac/PIXSELL / Hrvoje Kostelac/PIXSELL

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provodi nadzor zakonitosti postupanja Grada Gospića pri izdavanju građevinske dozvole za pogon za preradu litijeve soli u Smiljanu. Riječ je o pogonu koji je već izgrađen, a naknadno se otvorilo pitanje izostanka studije utjecaja na okoliš.

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Iz Ministarstva su za N1 potvrdili da nadzor još traje te da su nadležnom gradskom upravnom tijelu već dvaput uputili upute za daljnje postupanje.

„Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provodi nadzor zakonitosti rada i postupanja nadležnog upravnog tijela Grada Gospića u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje zgrade proizvodne namjene – pogona za preradu litijeve soli u Smiljanu”, naveli su u odgovoru na naš upit.

Gradu Gospiću dvaput upućene upute

Ministarstvo je nadležnom upravnom tijelu Grada Gospića upute za daljnje postupanje poslalo 22. srpnja i 22. rujna 2026. godine, sukladno utvrđenom činjeničnom stanju.

Međutim, iz odgovora nije jasno što je Ministarstvo dosad utvrdilo ni što je konkretno naloženo gradskim službama.

„S obzirom na to da je nadzor Ministarstva još uvijek u tijeku, u ovoj fazi nismo u mogućnosti iznositi dodatne informacije niti prejudicirati njegov ishod”, poručili su.

Dodaju da će po završetku nadzora moći izvijestiti o utvrđenim činjenicama i poduzetim radnjama.

Tako zasad ostaje otvoreno pitanje zakonitosti postupka u kojem je izdana građevinska dozvola za već izgrađeni pogon, kao i mogućih posljedica izostanka studije utjecaja na okoliš. Ministarstvo nije navelo kada bi nadzor mogao biti završen.

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Međutim, iz odgovora nije jasno što je Ministarstvo dosad utvrdilo ni što je konkretno naloženo gradskim službama.

„S obzirom na to da je nadzor Ministarstva još uvijek u tijeku, u ovoj fazi nismo u mogućnosti iznositi dodatne informacije niti prejudicirati njegov ishod”, poručili su.

Dodaju da će po završetku nadzora moći izvijestiti o utvrđenim činjenicama i poduzetim radnjama.

Tako zasad ostaje otvoreno pitanje zakonitosti postupka u kojem je izdana građevinska dozvola za već izgrađeni pogon, kao i mogućih posljedica izostanka studije utjecaja na okoliš. Ministarstvo nije navelo kada bi nadzor mogao biti završen.