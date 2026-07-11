izgrađen u vrijeme Jugoslavije
Tunel na hrvatskom otoku koji tjera strah u kosti, ali skriva i jednu tajnu
Cestovni tunel na Hvaru mnogim turistima utjera strah u kosti. Promet kroz njega reguliraju jedini semafori na otoku, a u njegovoj unutrašnjosti skriva se i mala tajna.
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Tunel Pitve na Hvaru dug je 1.400 metara i povezuje sjeverni i južni dio otoka.
Jedinstvena je atrakcija jer više nalikuje špilji nego modernom tunelu, pa se mnogi turisti boje voziti kroz njega, piše portal Punkufer.
Uistinu, prolazak kroz tunel predstavlja pravu adrenalinsku avanturu.
Širok je tek nešto više od dva metra, promet se njime odvija jednim prometnim trakom, a nema ni rasvjete.
U prošlosti se događalo da je jedan vozač morao voziti unatrag kako bi propustio drugoga. Danas promet reguliraju semafori na oba ulaza, koji su ujedno i jedini semafori na otoku. Ispred jednog od njih nalazi se prilično strm uspon, a u tunelu stalno kaplje voda.
Neki stanovnici Hvara vjeruju da upravo tunelu mogu zahvaliti što je na južnoj strani otoka manje gužve, no i sami priznaju da su prvi put, kada su njime prošli automobilom ili pješice, "umrli od straha".
Tunel je izgrađen 1963. godine, u vrijeme Jugoslavije, kako bi služio za opskrbu vodom južnog dijela otoka Hvara i grada Hvara, a kasnije je prilagođen cestovnom prometu.
U njemu se skriva i mala tajna – vinski podrum.
Otprilike 50 metara od ulaza iz smjera sela Pitve nalazi se vinski podrum, uređen u nekadašnjem spremniku za vodu.
Naime, tijekom gradnje tunela izgrađena su dva spremnika za vodu, no danas za njima više nema potrebe pa je jedan preuređen u skladište vina hvarske vinarije, koja se smatra jednom od najboljih u Hrvatskoj.
U tunelu vlada gotovo stalna temperatura koja tijekom godine vrlo malo oscilira, zbog čega je idealan za čuvanje vina.
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