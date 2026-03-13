U RS-u planiraju rušiti spomenike s prvim bijelim poljem na hrvatskom grbu

"Tražit ćemo od vlade RS zakonske propise kojima će se sankcionirati promoviranje ideologije i simbola NDH te ustaške, nacističke i fašističke ideologije i simbola", kazao je Mazalica pojašnjavajući kako bi se zakonske odredbe koje podrazumijevaju kažnjavanje odnosile i na "spomenike, manifestacije, imenovanje ulica i javnih institucija po pripadnicima ovih pokreta, održavanje javnih manifestacija kojima se oni veličaju te uporabu oznaka i simbola i pozdrava povezanih s tim ideologijama".