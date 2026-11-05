Ministar za N1
Hoće li slom Alta banke imati utjecaj na Hrvatsku? Evo što kaže Ćorić
Ministar financija Tomislav Ćorić za N1 je komentirao može li slučaj Alta banke utjecati na hrvatski bankarski i ekonomski sustav.
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Slučaj oduzimanja dozvole za rad Alta banci i pokretanje stečajnog postupka dobili su na težini nakon što su srpske vlasti uhitile njezina vlasnika Davora Macuru i još dvije osobe zbog sumnje na nezakonito izvlačenje približno 45 milijardi dinara, odnosno oko 380 milijuna eura, iz nje.
Naša Katarina Plantak o slučaju Alta banke i utjecaju na hrvatski bankarski sustav pitala je ministra financija Tomislava Ćorića:
"Zašto bi propast Alta banke imala utjecaj na hrvatski bankarski sutav? Ona ne postoji u Republici Hrvatskoj", rekao je.
A na tvrtke?
"Ne bi trebalo imati nikakv utjecaj na hrvatski ekonomski sustav", rekao je Ćorić.
Podsjetimo, samo nekoliko tjedana prije sloma Alta banke, 12. listopada, formalno je završena prodaja Fortenovina maloprodajnog poslovanja u Srbiji kompaniji Alta Retail.
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