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Ministar za N1

Hoće li slom Alta banke imati utjecaj na Hrvatsku? Evo što kaže Ćorić

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N1 Info , Katarina Plantak
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05. stu. 2026. 11:52
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Ministar financija Tomislav Ćorić za N1 je komentirao može li slučaj Alta banke utjecati na hrvatski bankarski i ekonomski sustav.

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Slučaj oduzimanja dozvole za rad Alta banci i pokretanje stečajnog postupka dobili su na težini nakon što su srpske vlasti uhitile njezina vlasnika Davora Macuru i još dvije osobe zbog sumnje na nezakonito izvlačenje približno 45 milijardi dinara, odnosno oko 380 milijuna eura, iz nje.

Naša Katarina Plantak o slučaju Alta banke i utjecaju na hrvatski bankarski sustav pitala je ministra financija Tomislava Ćorića:

"Zašto bi propast Alta banke imala utjecaj na hrvatski bankarski sutav? Ona ne postoji u Republici Hrvatskoj", rekao je.

A na tvrtke?

"Ne bi trebalo imati nikakv utjecaj na hrvatski ekonomski sustav", rekao je Ćorić.

Podsjetimo, samo nekoliko tjedana prije sloma Alta banke, 12. listopada, formalno je završena prodaja Fortenovina maloprodajnog poslovanja u Srbiji kompaniji Alta Retail.

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Teme
alta banka davor macura fortenova tomislav ćorić

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