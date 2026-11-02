DAVOR MACURA
Uhićen Vučiću blizak tajkun koji je preuzeo trgovačke lance od hrvatske Fortenove
Srpski poduzetnik Davor Macura, vlasnik Alta banke i poslovni čovjek blizak Srpskoj naprednoj stranci (SNS), uhićen je tijekom noći, doznaje Nova.rs. Njegovo privođenje uslijedilo je nakon što je Narodna banka Srbije oduzela dozvolu za rad Alta banci zbog ozbiljnog pogoršanja financijskog stanja.
Policija je tijekom vikenda pretraživala prostorije Alta banke na Novom Beogradu, a ispred njezina sjedišta u subotu su bile raspoređene jake policijske snage, uključujući pripadnike naoružane dugim cijevima.
Pretraga je trajala više od 30 sati, nakon što je Izvršni odbor Narodne banke Srbije (NBS) u subotu rano ujutro odlučio oduzeti banci dozvolu za rad, nakon čega je otvoren stečajni postupak, javlja Nova.rs.
Narodna banka Srbije upozorila na ugroženu likvidnost
Iz Narodne banke Srbije priopćili su da su provedenim kontrolama utvrdili znatno pogoršanje financijskog stanja Alta banke, kao i rizik od daljnjeg pada likvidnosti, što je moglo ugroziti interese štediša.
Središnja banka navela je da je prije oduzimanja dozvole pokušala osigurati povećanje likvidnosti banke, ali poduzete mjere nisu bile dovoljne.
Odluka o zatvaranju banke, prema obrazloženju NBS-a, donesena je radi zaštite štediša i očuvanja stabilnosti financijskog sustava.
Građanska inicijativa Kreni-promeni, koju predvodi Savo Manojlović, u subotu je objavila snimke građana okupljenih ispred zatvorene poslovnice Alta banke u Novom Sadu.
Državne tvrtke poslovale preko Macurine banke
Alta banka posljednjih je godina imala važnu ulogu u financijskim transakcijama brojnih državnih poduzeća u Srbiji.
Kako piše Index, pojedine državne tvrtke preusmjeravale su uplate iz državne Poštanske štedionice u Alta banku.
Među njezinim najvećim klijentima bili su Elektroprivreda Srbije (EPS), preko koje su se obavljala plaćanja računa za električnu energiju, beogradski Parking servis i Auto-moto savez Srbije.
Posebnu pozornost izazvao je potez povezane tvrtke Alta Pay neposredno prije oduzimanja dozvole banci.
Iako je imala račune i vlastiti platni promet unutar Alta banke, Alta Pay obavijestila je poslovne partnere da buduće uplate preusmjere na račune otvorene u Poštanskoj štedionici i OTP banci.
Time je povezana tvrtka prestala koristiti račune Alta banke neposredno prije njezina zatvaranja.
Pitanja o transferima novca prema Sjevernoj Makedoniji
Poslovanje Alta banke privuklo je pozornost i izvan Srbije.
Andrej Žernovski, dužnosnik oporbene Socijaldemokratske unije Makedonije (SDSM), zatražio je od makedonske vlade i središnje banke odgovore o novčanim transferima koji su iz Srbije preko Alta banke stizali u Sjevernu Makedoniju.
Žernovski je pritom postavio pitanje je li ta zemlja korištena kao tranzitna točka za prebacivanje novca prema Moskvi.
Riječ je o sumnjama koje je iznio oporbeni političar, a ne o utvrđenim nezakonitostima.
Od mjenjačnica do velikog poslovnog sustava
Davor Macura poslovnu je karijeru započeo kao vlasnik lokalnih mjenjačnica, a tijekom godina vlasti Srpske napredne stranke znatno je proširio svoje poslovanje.
S vremenom je izgradio poslovni sustav koji obuhvaća bankarstvo, platni promet i trgovinu te postao jedan od najbogatijih srpskih poduzetnika.
Njegovo poslovno širenje nedavno je uključivalo i preuzimanje trgovačkih lanaca IDEA, Roda i Mercator te ukupno pet tvrtki koje su bile u vlasništvu hrvatske Fortenova grupe.
Macurino uhićenje dolazi samo dva dana nakon zatvaranja Alta banke, no zasad nisu objavljeni detalji o kaznenim djelima za koja ga se eventualno sumnjiči niti službeno obrazloženje njegova privođenja.
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