Velika akcija Cargo: Uhićen vlasnik privatne klinike i profesor, osumnjičen je za ucjenu

Ilustracija: Armin Durgut/PIXSELL

Najmanje dvojica muškaraca umiješana u organizirani kriminal uhićena su u četvrtak u policijskoj akciji u BiH a priveden je i liječnik koji je s njima povezan, prenijeli su lokalni mediji.

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Iz policije su potvrdili kako pod nadzorom županijskog tužiteljstva u Sarajevu provode akciju pod kodnom nazivom "Cargo" no točne podatke o ciljevima i broju uhićenih najavili su tek po okončanju.

Prema tvrdnjama portala Istraga.ba, na području županije Središnja Bosna uhićen je Mithat Asotić, liječnik i vlasnik privatne klinike te profesor na privatnom Farmaceutsko-zdravstvenom fakultetu u Travniku.

Kakva je točno veza liječnika Asotića s uhićenim trgovcima drogom nije jasno no mediji navode kako je priveden pod sumnjom da je počinio kazneno djelo ucjene.