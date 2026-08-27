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SARAJEVO

Velika akcija Cargo: Uhićen vlasnik privatne klinike i profesor, osumnjičen je za ucjenu

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Hina
|
27. kol. 2026. 09:55
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17.06.2025., Sarajevo, Bosna i Hercegovina - U Sarajevu je odrzana zdruzena takticko-pokazna vjezba Federalnog ministarstva unutrasnjih poslova (FMUP) i Federalne uprave policije (FUP). Photo: Armin Durgut/PIXSELL
Ilustracija: Armin Durgut/PIXSELL

Najmanje dvojica muškaraca umiješana u organizirani kriminal uhićena su u četvrtak u policijskoj akciji u BiH a priveden je i liječnik koji je s njima povezan, prenijeli su lokalni mediji.

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Iz policije su potvrdili kako pod nadzorom županijskog tužiteljstva u Sarajevu provode akciju pod kodnom nazivom "Cargo" no točne podatke o ciljevima i broju uhićenih najavili su tek po okončanju. 

Prema tvrdnjama portala Istraga.ba, na području županije Središnja Bosna uhićen je Mithat Asotić, liječnik i vlasnik privatne klinike te profesor na privatnom Farmaceutsko-zdravstvenom fakultetu u Travniku.

Kakva je točno veza liječnika Asotića s uhićenim trgovcima drogom nije jasno no mediji navode kako je priveden pod sumnjom da je počinio kazneno djelo ucjene.

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Teme
bih bosna organizirani kriminal policija policijska akcija ucjena

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