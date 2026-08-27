SARAJEVO
Velika akcija Cargo: Uhićen vlasnik privatne klinike i profesor, osumnjičen je za ucjenu
Najmanje dvojica muškaraca umiješana u organizirani kriminal uhićena su u četvrtak u policijskoj akciji u BiH a priveden je i liječnik koji je s njima povezan, prenijeli su lokalni mediji.
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Iz policije su potvrdili kako pod nadzorom županijskog tužiteljstva u Sarajevu provode akciju pod kodnom nazivom "Cargo" no točne podatke o ciljevima i broju uhićenih najavili su tek po okončanju.
Prema tvrdnjama portala Istraga.ba, na području županije Središnja Bosna uhićen je Mithat Asotić, liječnik i vlasnik privatne klinike te profesor na privatnom Farmaceutsko-zdravstvenom fakultetu u Travniku.
Kakva je točno veza liječnika Asotića s uhićenim trgovcima drogom nije jasno no mediji navode kako je priveden pod sumnjom da je počinio kazneno djelo ucjene.
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