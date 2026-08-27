VELIKA REKONSTRUKCIJA
Ukida se pola traka na najproblematičnijem križanju u Zagrebu: Ovo su detalji
Jedno od najprometnijih i najproblematičnijih raskrižja na zapadu Zagreba čeka velika rekonstrukcija. Grad priprema natječaj vrijedan 1,5 milijuna eura za izvanredno održavanje križanja Selske i Horvaćanske ceste, a radovi bi trebali trajati tri mjeseca od uvođenja izvođača u posao
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Zahvat donosi znatne promjene u organizaciji prometa. Na Selskoj će se uspostaviti žuta traka za autobuse, tramvajsko stajalište ‘Knežija’ bit će premješteno iza raskrižja, dok će na Horvaćanskoj biti ukinute dvije prometne trake. Uredit će se nove pješačke i biciklističke površine te prilagoditi semafori, javna rasvjeta i dio zelenih površina, piše Hana Ivković Šimičić za Večernji.hr.
Cilj projekta je, kako se navodi u natječaju, ‘prenamjena prostora te sigurniji i brži prolazak pješaka te vozila javnog gradskog prometa preko ovog kompleksnog raskrižja.
Ukidaju se dvije trake
Širina sjevernog kolnika Horvaćanske smanjit će se s 13,20 na 6,50 metara, a ukidanjem dviju traka oslobodit će se prostor za novi zaštitni zeleni pojas između dvaju kolnika. Rekonstruirat će se i desna skretanja iz Horvaćanske u Selsku, u smjerovima zapad – jugoistok i istok – sjever.
Na istočnom privozu Horvaćanske uspostavit će se odvojena biciklistička staza, dok će pješačke i biciklističke površine biti visinski odvojene od kolnika. Pješačka staza od biciklističke će se fizički odvojiti rubnjakom s tri centimetra visinske razlike. Planirano je i povećanje sigurnosti pješaka na sva četiri privoza raskrižju.
Na Selskoj širina zapadnog kolnika ostaje nepromijenjena, ali će se drukčije rasporediti prometne trake. Jedna od njih, u smjeru od sjevera prema jugoistoku, bit će prenamijenjena u žutu traku za vozila javnog prijevoza. Istodobno će se izgraditi novo tramvajsko stajalište.
Prilagodba semafora javnom prijevozu
‘Širina zapadnog kolnika zadržava se u cijelosti, uz iscrtavanje nove horizontalne signalizacije unutar obuhvata zahvata. U smjeru od sjevera prema jugoistoku na zapadnom kolniku ukida se jedna prometna traka za prometovanje vozila te se formira žuta (bus) traka za prometovanje vozila javnog prijevoza. Širina prometnog traka za prometovanje vozila javnog prijevoza iznosi 3,50 – 4,00 m, a širina ostalih prometnih traka je min. 3,25 metara’, ističe se u dokumentaciji.
Semafori i ostatak prometnog sustava prilagodit će se tako da prednost daju javnom prijevozu, dok će postojeća parkirališna mjesta ostati sačuvana. Modernizirat će se i rasvjeta uz prometnicu, pješačko-biciklističku stazu te autobusna i tramvajska stajališta.
Tamo gdje radovi to budu zahtijevali uklonit će se stabla i raslinje, uz predviđenu sadnju novih sadnica. Zahvat će obuhvatiti 188,40 metara Selske i 140 metara Horvaćanske ceste.
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