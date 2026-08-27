Ukida se pola traka na najproblematičnijem križanju u Zagrebu: Ovo su detalji

‘Širina zapadnog kolnika zadržava se u cijelosti, uz iscrtavanje nove horizontalne signalizacije unutar obuhvata zahvata. U smjeru od sjevera prema jugoistoku na zapadnom kolniku ukida se jedna prometna traka za prometovanje vozila te se formira žuta (bus) traka za prometovanje vozila javnog prijevoza. Širina prometnog traka za prometovanje vozila javnog prijevoza iznosi 3,50 – 4,00 m, a širina ostalih prometnih traka je min. 3,25 metara’, ističe se u dokumentaciji.