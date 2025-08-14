Vesna Pusić: Građani Srbije prepušteni su sebi samima u borbi za promjene u zemlji

"Mnogo se pričalo što će tamo biti, a sad Trump govori da će saslušati Putina, kojeg smo već dosta slušali i jako dobro znamo što želi. Svakako, Trump želi ostvariti mir jer želi Nobela. Ali, Putin ne želi primirje, želi Ukrajinu, želi je pretvoriti u vazalsku državu, kao što je Bjelorusija. Dio teritorija bi preuzeo i priključio Rusiji, a ostatak pretvoriti u vazalsku tvorevinu. Putin sastankom želi kupiti vrijeme. S druge strane, ako bih koristila Trumpovu terminologiju, on nema karte i instrumente kojima bi napravio pritisak na Putina. Sankcije su već tu, Rusija trgovinski ne ovisi o SAD-u i nema puno s čime bi se napravio pritisak. Zato Putin nema nekih razloga popustiti. Zato Bijela kuća govori o tome da Trump dolazi saslušati što Putin ima za reći, baš kako bi se smanjila očekivanja", zaključila je Vesna Pusić.