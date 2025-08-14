Oglas

"TREBA VJEROVATI U IZBORE"

Vesna Pusić: Građani Srbije prepušteni su sebi samima u borbi za promjene u zemlji

N1 Hrvatska
14. kol. 2025. 12:28

Bivša ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić u Novom danu s Ninom Kljenak komentirala je događaje u Srbiji, kao i one na globalnoj razini - u prvom redu sastanak Donalda Trumpa i Vladimira Putina na Aljasci.

"Situacija je jako napeta ako smo došli u situaciju gdje brat predsjednika (Andrej Vučić, op.a.) vodi paravojsku. Demonstracije su, po mom mišljenju, dokaz da građanska država u Srbiji postoji. Naravno, postoje ubačeni ljudi koji ih pokušavaju okrenuti u nasilje", kazala je Pusić pa nastavila:

"Ovdje se sad radi samo o obrani vlasti obitelji Vučić, ni o čemu drugome."

Vesna Pusić
N1

Čekaju se izbori, koji bi možda mogli promijeniti tko je na vlasti.

"Izbori u Srbiji su postali osjetljiva stvar, ali treba vjerovati u njih jer druge opcije ne postoje. S druge strane, znamo da ljudi koji su spremni izazivati nasilje u vlastitoj zemlji, spremni su tijekom izbora bitno intervenirati kako bi pobijedili. Da ne kažem varati i podmićivati... Građani Srbije znaju da su, bez obzira na to sve, jedini izlaz iz situacije."

"Teško je, ali i časno"

Temeljem iskustva u politici i diplomaciji ima mišljenje o odnosu Europske unije prema Srbiji i Aleksandru Vučiću.

"Nažalost, oči svijeta i Europe nisu uprti u njih zbog dramatičnijih stvari kojima se bave. To je dovelo i do pada podrške ulaska u EU na oko 36 posto u Srbiji. Stoga, čini se da su ljudi koji žele promjene prepušteni sebi samima pa promjene u zemlji mogu doći iz glava, razmišljanja, snage i akcije ljudi u Srbiji. To je teško, ali je i časno. Dakle, građani Srbije prepušteni su sebi samima ako žele promjene i mislim da su sad već toga i svjesni", komentirala je Pusić.

Što se tiče tih svjetskih i dramatičnih događaja, u prvom redu se radi o sastanku Trumpa i Putina oko rata Ukrajine i Rusije.

"Mnogo se pričalo što će tamo biti, a sad Trump govori da će saslušati Putina, kojeg smo već dosta slušali i jako dobro znamo što želi. Svakako, Trump želi ostvariti mir jer želi Nobela. Ali, Putin ne želi primirje, želi Ukrajinu, želi je pretvoriti u vazalsku državu, kao što je Bjelorusija. Dio teritorija bi preuzeo i priključio Rusiji, a ostatak pretvoriti u vazalsku tvorevinu. Putin sastankom želi kupiti vrijeme. S druge strane, ako bih koristila Trumpovu terminologiju, on nema karte i instrumente kojima bi napravio pritisak na Putina. Sankcije su već tu, Rusija trgovinski ne ovisi o SAD-u i nema puno s čime bi se napravio pritisak. Zato Putin nema nekih razloga popustiti. Zato Bijela kuća govori o tome da Trump dolazi saslušati što Putin ima za reći, baš kako bi se smanjila očekivanja", zaključila je Vesna Pusić.

Teme
Vesna Pusić aleksandar vučić aljaska donald trump srbija vladimir putin

