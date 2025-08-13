VIDEO / Vučićevi pristaše napali prosvjednike u više gradova diljem Srbije: Policija nije reagirala

Pristaše Srpske napredne stranke (SNS), koje su organizirale kontra prosvjed u Vrbasu i Bačkoj Palanci, sinkronizirano su napale građane okupljene na ranije najavljenom prosvjedu.
Oglas
Prema građanima su u oba grada istovremeno poletjele petarde i druga pirotehnička sredstva, jaja i boce.
Policija u Bačkoj Palanci nije reagirala, dok je u Vrbasu došlo do intervencije zbog fizičkog kontakta pripadnika dvaju skupova, kada je probijena blokada.
Također, poslije ponoći okupili su se građani i u Beogradu ispred sjedišta SNS-a na Vračaru u Njegoševoj ulici, uz napetosti i gurkanja s kordonom policije. Policija je pendrecima nasrnula na građane, a došlo je i do privođenja.
Na pojedinim snimkama vidi se kako građani guraju kontejner prema policijskom kordonu i pitaju policajce zašto nisu intervenirali u Vrbasu i Bačkoj Palanci.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas