VIDEO / Vučićevi pristaše napali prosvjednike u više gradova diljem Srbije: Policija nije reagirala

N1 Srbija
13. kol. 2025. 08:23

Pristaše Srpske napredne stranke (SNS), koje su organizirale kontra prosvjed u Vrbasu i Bačkoj Palanci, sinkronizirano su napale građane okupljene na ranije najavljenom prosvjedu.

Prema građanima su u oba grada istovremeno poletjele petarde i druga pirotehnička sredstva, jaja i boce.

Policija u Bačkoj Palanci nije reagirala, dok je u Vrbasu došlo do intervencije zbog fizičkog kontakta pripadnika dvaju skupova, kada je probijena blokada.

Također, poslije ponoći okupili su se građani i u Beogradu ispred sjedišta SNS-a na Vračaru u Njegoševoj ulici, uz napetosti i gurkanja s kordonom policije. Policija je pendrecima nasrnula na građane, a došlo je i do privođenja.

Na pojedinim snimkama vidi se kako građani guraju kontejner prema policijskom kordonu i pitaju policajce zašto nisu intervenirali u Vrbasu i Bačkoj Palanci.

Aleksandar Vučić SNS beograd prosvjed srbija

