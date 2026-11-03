PINK NA USLUZI
VIDEO / Bizarno gostovanje: Mitrović se pohvalio da ide kod Trumpa, pogledajte kako je Vučić reagirao
Vlasnik televizije Pink Željko Mitrović, jedan od najpoznatijih medijskih saveznika Aleksandra Vučića, javno je iskazao podršku bivšem srpskom predsjedniku nakon izbornog poraza. Osobno ga je dočekao u studiju emisije "Hit Tvit", posvetio mu emotivnu poruku i najavio pjesmu u njegovu čast.
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"Prijateljstvo nije uvijek lako. Upravo je u tome poanta. Prijateljstvo može udvostručiti sreću tako što ponekad podijeli tugu. Drži se, stari moj, to je samo život!", napisao je Mitrović na Instagramu.
Istaknuo je da njihovo prijateljstvo traje već 40 godina, dodajući kako je "lako biti prijatelj kad ptice cvrkuću".
Pohvalio se pozivom kod Trumpa
Tijekom javnog nastupa Mitrović je govorio i o svojim navodnim vezama s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, tvrdeći da uskoro putuje u SAD na njegov poziv.
"Idem u Ameriku, bit ću gost predsjednika Trumpa. Tri dana bit ću u njegovoj privatnoj rezidenciji", izjavio je Mitrović.
Njegova izjava izazvala je pozornost i zbog Vučićeve reakcije dok je govorio o navodnom pozivu.
Međutim, kako piše Slobodna Dalmacija, od 4. do 7. studenoga u Trumpovu klubu Mar-a-Lago na Floridi održava se okupljanje američkih konzervativaca u organizaciji CPAC-a, za koje su ulaznice dostupne javnosti.
Sudjelovanje na svečanoj večeri stoji najmanje 2500 dolara, dok cijene skupljih paketa dosežu i 25.000 dolara.
To znači da sudjelovanje na događaju samo po sebi ne podrazumijeva osobni poziv američkog predsjednika.
Zasad nema neovisne potvrde da je Trump osobno pozvao Mitrovića, da je dogovoren njihov privatni susret ili da će vlasnik Pinka boraviti u njegovoj rezidenciji kao osobni gost.
Najavio otkaze za oko tisuću zaposlenika
Mitrovićeve izjave dolaze u trenutku kada je najavio velike promjene u svojim kompanijama.
Objavio je da je raspustio ansamble kazališta Odeon, zbog čega je bez posla ostalo približno 150 ljudi. Najavio je i mogućnost otpuštanja još oko tisuću zaposlenika u desetak tvrtki koje, prema njegovim riječima, ne posluju profitabilno.
Istodobno, prema financijskim podacima koje su objavili srpski mediji, Mitrovićeve kompanije tijekom posljednje tri godine ostvarile su približno 35 milijuna eura dobiti.
Unatoč najavljenim otkazima i političkim promjenama u Srbiji, Mitrović je odlučio javno potvrditi odanost Vučiću, čija je vlast godinama imala snažnu podršku televizije Pink.
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