"NEĆEMO LAGATI"
Kandidat Studentske liste za N1: “Vučić na sve načine pokušava izazvati kaos"
Psiholog Oliver Tošković, kandidat Studentske liste u Novom danu kod naše Hanan Nanić istaknuo je da imaju 2000 stručnjaka, koji su im napisali program i strategiju koraka koje će poduzeti kad preuzmu vlast u Srbiji. Režim Aleksandra Vučića optužio je da pokušava izazvati kaos.
Oliver Tošković je naglasio da je Studentska lista postigla fantastičan uspjeh na izborima, čak i iznad njihovih očekivanja, ali i da ih sad čeka ogroman posao na rekonstruiranju državnog sustava.
"Vučić na sve načine pokušava izazvati kaos"
"Kaos je velik. Ovakvi režimi uvijek za sobom ostavljaju kaos jer stvaraju privid da je sve bilo pod kontrolom. Alta banka je tipičan primjer tajkunskog napredovanja, kojem smo svjedočili u bivšim republikama Jugoslavije. Imali su monopol za naplatu struje za Elektrodistribuciju. Ispumpana je velika količina novca iz zemlje, ne znamo koliko, kako ni gdje ni tko je to dozvolio. Narodna banka to treba odobriti, ali je preko noći Narodna banka odlučila oduzeti im dozvolu za rad. Nažalost, nemamo trenutno nikakvu podlogu za odlučivanje i još nismo preuzeli institucije. Sad možemo samo dijelove sustava pozvati da rade svoj posao. Nekadašnji režim pokušava na sve načine izazvati kaos i sačuvati svoj novac, a Alta banka je dio toga", objasnio je Tošković. Dodao je i kako Aleksandar Vučić prijetnjama o SNS-ovu "samoorganiziranju jer institucije ne funkcioniraju" pokušava izazvati kaos jer on i dalje kontrolira svu vlast jer do smjene vlasti još nije ni došlo.
Strategija Studentske liste
Imate li strategiju djelovanja, pitala je Hanan Nanić kandidata SL-a Toškovića.
"Nama je rušenje Vučića bio samo prvi korak da oslobodimo institucije. Postoji globalna strategija, imamo oko 2000 eksperata iz različitih područja, koji nam pomažu od početka - još od formiranja liste. Mnogi od nas nemaju isustvo rada u državnoj administraciji, neki ga imaju poput Dejana Šoškića koji je bio guverner. Strategija je da donosimo propise koji će osnažiti institucije, poput tužiteljstke policije, da djeluju samostalno. Ključna je transparentnost i kvalitetna kadrovska politika jer su dosad na dužnosti imenovani samo podobni i članovi SNS-a", naglasio je. Napomenuo je i da imaju situaciju kao u Nušićevim komedijama da se dio ljudi raspituje kako se upisati u Studentsku listu ne bi li došli na funkcije ili na njima ostali, a SL ni nije partija.
"Nećemo lagati kao Vučić"
Istaknuo je kako ih je Vučićev režim "doveo u nezgodnu situaciju na svim poljima, kako na unutarnjim tako i na vanjskim".
"Pokušavali su balansirati na međunarodnoj razini, ali Vučić je to radio tako da je svima lagao. Nećemo vući nagle poteze jer to ne bi bilo dobro ni za Srbiju ni za Europu, a sa svima ćemo pokušati graditi odnose tako da budemo kredibilan partner i nećemo lagati. No, ne znamo što će nam ostaviti, učinit će sve da nam još malo razvale državni sustav, ali dat ćemo sve od sebe da sve održimo stabilnim i dugoročno održivim", kazao je Tošković.
Kad je riječ o odnosima sa zemljama regije, rekao je da ne vidi nijedan razlog da se konflikti nastavljaju i da ljudi s SL-a vole i svoju zemlju i susjedne države. Smatra da nema stabilne Srbije bez stabilnih odnosa sa susjedima.
"Imamo snažnu zajedničku povijest i na tome vidim temelj za suradnju", poručio je.
"Nećemo se uplitati u unutarnja pitanja BiH"
Dodao je i kako Srbija treba vidjeti gdje je griješila od 90-ih, prihvatiti vlastitu odgovornost i iskreno otvoriti diskusiju sa susjedima.
Obećao je da će poštovati sve međunarodne sporazume, a kad je riječ o Republici Srpskoj, naglasio je kako nju ne treba identificirati s Miloradom Dodikom i da se ne namjeravaju uplitati u unutarnja pitanja Bosne i Hercegovine. Najvažnije im je da se poštuju Daytonski sporazumi, a moraju se poštovati i bilateralni sporazumi s RS-om.
"Ne namjeravamo se uplitati u unutarnja pitanja BiH. RS je važan dio Daytonskih sporazuma i ono što se događa u RS-u nažalost se zloupotrebljava za unutarnjopolitičke svrhe u Srbiji i produbljivanje konflikta. Važno je poštovati Daytonski sporazum i graditi dobre odnose i s Banja Lukom i sa Sarajevom. Važno je da se ne vuku nikakvi nagli potezi", zaključio je Tošković.
Na pitanje hoće li biti u vladi Srbije ili Skupštini, Tošković je odgovorio da mu je to svejedno.
"Ne znam i svejedno mi je, mogu pridonijeti na obje strane. Imena su najmanje bitna, važno je da institucije funkcioniraju i da se program provodi", poručio je.
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