Kandidat Studentske liste za N1: “Vučić na sve načine pokušava izazvati kaos"

"Kaos je velik. Ovakvi režimi uvijek za sobom ostavljaju kaos jer stvaraju privid da je sve bilo pod kontrolom. Alta banka je tipičan primjer tajkunskog napredovanja, kojem smo svjedočili u bivšim republikama Jugoslavije. Imali su monopol za naplatu struje za Elektrodistribuciju. Ispumpana je velika količina novca iz zemlje, ne znamo koliko, kako ni gdje ni tko je to dozvolio. Narodna banka to treba odobriti, ali je preko noći Narodna banka odlučila oduzeti im dozvolu za rad. Nažalost, nemamo trenutno nikakvu podlogu za odlučivanje i još nismo preuzeli institucije. Sad možemo samo dijelove sustava pozvati da rade svoj posao. Nekadašnji režim pokušava na sve načine izazvati kaos i sačuvati svoj novac, a Alta banka je dio toga", objasnio je Tošković. Dodao je i kako Aleksandar Vučić prijetnjama o SNS-ovu "samoorganiziranju jer institucije ne funkcioniraju" pokušava izazvati kaos jer on i dalje kontrolira svu vlast jer do smjene vlasti još nije ni došlo.