PROPAST ALTA BANKE
Ima 15 tvrtki, banku i luksuzne nekretnine: Tko je uhićeni Vučićev tajkun i kako se obogatio
Davor Macura, poduzetnik blizak Srpskoj naprednoj stranci (SNS) i vlasnik Alta banke, uhićen je tijekom noći nakon opsežne policijske pretrage prostorija banke, kojoj je Narodna banka Srbije oduzela dozvolu za rad. Macura je tijekom vladavine SNS-a izgradio veliko poslovno carstvo koje obuhvaća bankarstvo, nekretnine i niz drugih djelatnosti, piše Nova.rs.
Macura je već u četrdesetim godinama postao jedan od najbogatijih poduzetnika u Srbiji.
Poslovnu karijeru započeo je otvaranjem mjenjačnica, a danas posjeduje oko 15 tvrtki, banku i vrijedne nekretnine. U jednom je razdoblju bio i vlasnik zrakoplovne kompanije.
Njegov poslovni uspon odvijao se tijekom vladavine Srpske napredne stranke, s kojom je, prema pisanju Nova.rs, održavao bliske veze.
Krajem 2025. godine postao je član Izvršnog odbora Olimpijskog odbora Srbije. Bio je i član Upravnog odbora Košarkaškog kluba Crvena zvezda, a trenutačno je potpredsjednik Upravnog odbora Boksačkog saveza Srbije.
Kupio zemljište vrijedno desetke milijuna eura
Šira javnost za Macuru je čula prije otprilike tri godine, kada je preko tvrtke ABL Solvent kupio poslovni kompleks nekadašnjeg IMT-a na Novom Beogradu za oko 70,6 milijuna eura.
Prema podacima srpske Agencije za gospodarske registre, ta tvrtka u trenutku kupnje nije imala nijednog zaposlenika.
Kupnjom kompleksa Macura je stekao i pravo korištenja približno 35 hektara zemljišta. Da bi na njemu mogao graditi, bilo je potrebno pretvoriti pravo korištenja u pravo vlasništva, što bi prema tadašnjim pravilima stajalo više od 200 milijuna eura.
Međutim, država je donijela zakon kojim je omogućena besplatna pretvorba prava korištenja u vlasništvo pri kupnji poduzeća u stečaju. Time je Macura, kao i drugi investitori u sličnoj situaciji, izbjegao znatan trošak.
Na tom zemljištu sada gradi luksuzni stambeno-poslovni kompleks.
Milijunski prihodi od naplate računa za struju
Jedan od najvažnijih dijelova Macurina poslovnog sustava bila je Alta banka, koja se sredinom 2025. našla u središtu pozornosti nakon što su građani Srbije obaviješteni da će račune za električnu energiju plaćati preko nje.
Prema procjenama koje prenosi Nova.rs, taj je posao mogao povećati godišnje prihode banke za više od 17 milijuna eura. Banka je, naime, od svake uplate zadržavala proviziju od približno 50 dinara.
Tvrtke iz Alta grupe sudjelovale su i u drugim poslovima s javnim sektorom. Tako je 2024. godine jedna od njih dobila posao pružanja financijskih usluga za naplatu javnog prijevoza u Beogradu, dok su se preko Alta banke obavljala i plaćanja parkiranja.
Macura je vlasnik i tvrtki koje posluju u sektoru nekretnina, građevinarstva i energetike, među kojima su Campari International, Al Stone i Forum vizija.
Tri milijuna eura državnih poticaja za hotel
Pozornost je privukla i tvrtka Procoopac, čiji je Macura suvlasnik, a kojoj su odobrena tri milijuna eura državnih poticaja za obnovu hotela Union u središtu Beograda u sklopu priprema za EXPO 2027.
Prema pisanju Nova.rs, poticaji su odobreni manje od mjesec dana nakon podnošenja zahtjeva.
Ugovorom je bilo predviđeno ulaganje najmanje 15 milijuna eura u hotel tijekom dvije godine, a isplata poticaja bila je povezana s dokazima o izvršenim ulaganjima.
Nova.rs pritom navodi da su državna sredstva isplaćivana za izvedene radove iako građevinska dozvola nije bila izdana.
Ulaganja u fondove povezane s dužnosnicima SNS-a
Macura se našao i među poduzetnicima koji su ulagali u fondove Vista Rica Invest i Vista Rica Corporate, čiji su osnivači povezani sa Srpskom naprednom strankom.
Prema ranijem pisanju Radara, osobno je uplatio 25 milijuna i 29,5 milijuna dinara, dok je njegova Alta Pay grupa uložila dodatnih 69,38 milijuna dinara.
Ukupna ulaganja iznosila su gotovo 124 milijuna dinara, odnosno nešto više od milijun eura.
Istodobno je Alta Pay grupa ostvarivala snažan rast. U posljednjih pet godina zabilježila je ukupno 59 milijuna eura neto dobiti.
Između 2020. i 2024. godine dobit grupe porasla je s 5,5 na 18,8 milijuna eura, dok su prihodi povećani s 28 na 140 milijuna eura.
Problemi pri pokušaju širenja na europsko tržište
Macura je 2024. godine preko Alta Paya pokušao proširiti poslovanje u Europskoj uniji kupnjom gotovo 20 posto udjela u austrijskoj Addiko banci.
Međutim, Europska središnja banka u kolovozu iste godine suspendirala je glasačka prava Alta Paya zbog sumnji u nepridržavanje propisanih postupaka, netransparentno podrijetlo kapitala i neprijavljeno preuzimanje kontrole.
Prema istraživanju BIRN-a, Macura je preko svoje tvrtke Danica Park posjedovao i dvije parcele koje su poslije prešle u vlasništvo Nikole Petrovića, kuma Aleksandra Vučića.
BIRN je pisao i o građevinskim projektima njegove tvrtke na zemljištu povezanom sa Zvonkom Veselinovićem i Milanom Radoičićem.
Macurino poslovno carstvo sada se našlo pod povećalom nakon što je Narodna banka Srbije u subotu oduzela dozvolu za rad Alta banci i otvorila put stečaju. Policija je potom više od 30 sati pretraživala njezine prostorije, a Macura je tijekom noći uhićen.
Razlozi njegova uhićenja zasad nisu službeno objavljeni.
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