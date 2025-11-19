Oglas

PRIRODNA KATASTROFA

VIDEO, FOTO / Velika poplava u Crnoj Gori: Nabujala rijeka nosila automobile

author
N1 Info
|
19. stu. 2025. 14:50
poplava, Budva
Vijesti.me / Vuk Lajović

Rijeka Grđevica je tijekom posljednjih nekoliko sati, uslijed obilnih padalina, naglo narasla i poplavila vozila koja su vozači sinoć ostavili u njenom koritu, koje se inače koristi kao najveće parkiralište u centru Budve.

Na snimkama se vidi kako nabujala voda odnosi sve pred sobom, prenose crnogorske Vijesti.

Grđevica tijekom većeg dijela godine presuši, pa se njeno korito, osobito ljeti, pretvara u parkiralište za nekoliko stotina automobila, budući da u budvanskom polju praktički nema javnih parkirališta, iako je izgrađeno na stotine zgrada i kuća.

poplava, Budva
Vijesti.me / Vuk Lajović

Obilne kiše paralizirale su dio budvanskog naselja Velji Vinogradi. Ulice su pretvorene u bujicu i kretanje je gotovo nemoguće.

Ništa bolja situacija nije ni u Babinom Dolu, gdje su ceste potpuno poplavljene.

Stanovnici tog budvanskog područja tvrde da su izgradnjom novih objekata blokirani odvodni kanali kojima se inače skupljala oborinska voda.

Teme
Budva crna gora poplava

