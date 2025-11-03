VIDEO / Incident u Ćacilendu, intervenirala policija

U Ćacilendu, prostoru ispred Skupštine Srbije, došlo je do incidenata zbog kojih je morala intervenirati policija.
Oglas
Prema snimci objavljenoj na društvenim mrežama, navodno je izbila tučnjava unutar Ćacilenda, nakon čega je policija u opremi za razbijanje demonstracija brzo reagirala.
Na snimci se vidi kako policajci trče prema šatorima postavljenima ispred Skupštine kako bi spriječili daljnju eskalaciju sukoba i smirili situaciju među okupljenima.
Za sada nema službenih informacija o uzrocima incidenta ni o eventualno uhapšenim osobama.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas