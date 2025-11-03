Oglas

Beograd

VIDEO / Incident u Ćacilendu, intervenirala policija

author
N1 Srbija
|
03. stu. 2025. 20:26
n1, policija
N1

U Ćacilendu, prostoru ispred Skupštine Srbije, došlo je do incidenata zbog kojih je morala intervenirati policija.

Prema snimci objavljenoj na društvenim mrežama, navodno je izbila tučnjava unutar Ćacilenda, nakon čega je policija u opremi za razbijanje demonstracija brzo reagirala.

Na snimci se vidi kako policajci trče prema šatorima postavljenima ispred Skupštine kako bi spriječili daljnju eskalaciju sukoba i smirili situaciju među okupljenima.

Za sada nema službenih informacija o uzrocima incidenta ni o eventualno uhapšenim osobama.

Teme
Beograd N1 Srbija Policija Srbija Tučnjava ćacilend

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
