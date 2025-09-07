VIDEO / Novi skupovi za i protiv blokada: Pirotehnika u Šapcu, naguravanje u Čačku, policija razdvajala suprotstavljene grupe

Ove se nedjelje širom Srbije ponovo održavaju skupovi protiv blokada. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će se manifestacije pod nazivom „Građani protiv blokada“ održati u 120 gradova i mjesta u zemlji. Istovremeno se organiziraju i kontraskupovi u Šapcu, Nišu i Čačku, gdje građani izražavaju podršku studentima.
U Kragujevcu građani organiziraju skup podrške Novici Antiću, bivšem predsjedniku Vojnog sindikata.
Prošle nedjelje u 95 mjesta širom Srbije već su održani skupovi simpatizera SNS-a protiv blokada, a prema riječima direktora policije Dragana Vasiljevića, prisustvovalo im je oko 103 tisuće ljudi.
U Šapcu je grupa građana, odjevena u skafandere i s opremom za dezinfekciju, izašla na ulice i simbolično „čistila“ grad. Za N1 su rekli da je dezinfekcija bila potrebna nakon skupa SNS-a kako bi se grad „očistio“ od „izdaje, krađe i korupcije“.
U Nišu se okupilo nekoliko tisuća građana na prosvjedu pod parolom: „Uskoro sviramo kraj režimu“. Povorka se uputila prema zgradi Policijske uprave, a okupljeni su skandirali zahtjeve za održavanje izbora. Na skupu su bili i ratni veterani te studenti s prslucima. Policijsko osiguranje raspoređeno je ispred prostorija SNS-a i SPS-a, a okupljanje prolazi mirno.
„Vidjeli smo plaćene ‘Ćacije’ kako protestiraju za keš. Bruka i sramota Srbije“, rekao je jedan od građana.
U Kragujevcu je pak održan skup pod nazivom „Ko Ustav brani, a ko ga ruši”. Građani su se odazvali pozivu studenata na prosvjed organiziran u znak podrške i solidarnosti s veteranima koji su cijelo vrijeme uz njih, kao i u znak podrške Novici Antiću i ostalim uhićenima koji su mjesecima proveli u pritvoru.
Okupljanje je započelo na Đačkom trgu, odakle su se građani uputili u prosvjednu šetnju prema centru grada, gdje su planirani govori.
