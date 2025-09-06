ABC News: Policija jurišala na tisuće mirnih prosvjednika koji se protive autokratskoj vladavini Vučića

Policija za razbijanje prosvjeda, naoružana pendrecima, u gradu na sjeveru Srbije u petak je ispalila suzavac i jurišala na tisuće mirnih prosvjednika koji su zahtijevali slobodne izbore i pravdu, nakon višemjesečnih prosvjeda protiv autokratske vladavine predsjednika Aleksandra Vučića, piše danas ABC News.
Prosvjed, koji su predvodili sveučilišni studenti, održan je više od deset mjeseci nakon što se betonska nadstrešnica srušila na željezničkoj stanici u Novom Sadu, pri čemu je poginulo 16 ljudi. Nesreća je izazvala val javnog nezadovoljstva zbog navodne državne korupcije i nemara, koje prosvjednici navode kao uzroke urušavanja, piše američka informativna mreža.
Navodi se i da nije bilo neposrednih izvještaja o ozlijeđenima tijekom kaosa u petak, izazvanog policijskom akcijom. Hitna pomoć viđena je na ulicama Novog Sada. Policija je naredila nekim od prosvjednika, uključujući i novinare, da legnu na ulicu s lisicama na rukama, zahtijevajući da se identificiraju, prenosi ABC, pozivajući se na agenciju AP.
"Policija je samo radila svoj posao i to je učinila strogo profesionalno,“ rekao je Vučić. Prosvjednike je opisao kao "kukavice i ološe“, istovremeno napadajući skupinu europskih političara prisutnih na događaju, podsjeća se u tekstu.
Vučić, koji tvrdi da želi uvesti Srbiju u Europsku uniju, označio je prosvjednike kao teroriste koji ga žele svrgnuti uz pomoć Zapada. Ranije ovoga tjedna prisustvovao je skupu u Kini, na kojem su bili i ruski predsjednik Vladimir Putin, čelnici Kine i Sjeverne Koreje, kao i predsjednici Bjelorusije i Irana, navodi se u tekstu.
Sveučilišni studenti predstavljaju ključnu snagu iza prosvjeda širom zemlje, tražeći slobodne medije, prijevremene izbore i kazneno gonjenje odgovornih za urušavanje nadstrešnice.
Deseci sveučilišnih profesora, dekana i srednjoškolskih nastavnika smijenjeni su posljednjih mjeseci dok vlast provodi obračun s pristašama studenata. Na njihova mjesta postavljeni su Vučićevi lojalisti, dodaje se.
Prosvjed u petak bio je fokusiran oko sveučilišne zgrade koju su prije više od tjedan dana zauzeli Vučićevi lojalisti i policija.
Prosvjednici u Novom Sadu u petak su uzvikivali „Hoćemo izbore“ i „Vučiću odlazi“, zaklinjući se da će braniti autonomiju sveučilišta.
Policajci u opremi za razbijanje prosvjeda u početku su čuvali pojedine sveučilišne objekte, ali su kasnije stigla pojačanja u specijalnim vozilima, nakon čega su krenuli prema prosvjednicima. Ulice grada bile su prekrivene suzavcem i dimom od šok-bombi i baklji dok je policija rastjerivala prosvjednike s kampusa.
Brza policijska intervencija odražava sve oštriji Vučićev odgovor na prosvjede. On je odbio raspisati izvanredne parlamentarne izbore koje traže prosvjednici, navodi ABC.
