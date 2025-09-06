ABC News: Policija jurišala na tisuće mirnih prosvjednika koji se protive autokratskoj vladavini Vučića

Navodi se i da nije bilo neposrednih izvještaja o ozlijeđenima tijekom kaosa u petak, izazvanog policijskom akcijom. Hitna pomoć viđena je na ulicama Novog Sada. Policija je naredila nekim od prosvjednika, uključujući i novinare, da legnu na ulicu s lisicama na rukama, zahtijevajući da se identificiraju, prenosi ABC, pozivajući se na agenciju AP.