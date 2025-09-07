Srpski pukovnik: Smijenjen sam u petak, jer SAJ nije pod apsolutnom kontrolom Vučića

„U četvrtak je donesena nova sistematizacija, a kada se donese nova sistematizacija moraju se donijeti i nova rješenja za sve pripadnike u Direkciji policije. Prvo se donose rješenja za komandante i načelnike. Dačić i Vasiljević su me pozvali i kazali da na mene ne računaju jer, kako su rekli, predsjednik (Aleksandar Vučić) ne želi imati oružanu formaciju koja nije pod njegovom apsolutnom kontrolom, i da zbog toga ja više ne mogu biti komandant“, rekao je Vulević.