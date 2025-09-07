Srpski pukovnik: Smijenjen sam u petak, jer SAJ nije pod apsolutnom kontrolom Vučića

Komandant Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) MUP-a Srbije Spasoje Vulević potvrdio je da je smijenjen s mjesta komandanta SAJ-a te da na vlastiti zahtjev odlazi u mirovinu.
Oglas
Spasoje Vulević za agenciju Beta izjavio je da je u četvrtak donesena nova sistematizacija radnih mjesta, a da mu je u petak priopćeno kako se na njega kao komandanta više ne računa, jer nije pod kontrolom Aleksandra Vučića.
„Nakon završene vojne gimnazije i vojne akademije proveo sam 33 godine u SAJ-u. Počeo sam kao običan pripadnik jedinice, prošao sve linije zapovijedanja, a od 2005. godine bio sam komandant jedinice. U petak 5. rujna su me smijenili i ponudili mjesto savjetnika ministra. Tu ponudu sam odbio i na moj zahtjev odlazim u mirovinu“, rekao je Vulević.
Naveo je da su ga o smjeni obavijestili ministar Ivica Dačić i direktor policije Dragan Vasiljević.
„U četvrtak je donesena nova sistematizacija, a kada se donese nova sistematizacija moraju se donijeti i nova rješenja za sve pripadnike u Direkciji policije. Prvo se donose rješenja za komandante i načelnike. Dačić i Vasiljević su me pozvali i kazali da na mene ne računaju jer, kako su rekli, predsjednik (Aleksandar Vučić) ne želi imati oružanu formaciju koja nije pod njegovom apsolutnom kontrolom, i da zbog toga ja više ne mogu biti komandant“, rekao je Vulević.
Dodao je da mu je Dačić ponudio mjesto savjetnika ministra.
„Razmislio sam i odlučio da tu ponudu ne prihvatim, već sam odlučio otići u prijevremenu mirovinu“, kazao je Vulević.
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas